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Giriş Tarihi: 9.4.2021 16:26

Türk kuaför ’in dikkatini çekti!

Türk kuaför Jennifer Lopez’in dikkatini çekti!

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı , şimdiye kadar birçok ünlü ismin saçlarını yapan saç tasarımcısı 'ın peşinde. Sesiyle olduğu kadar sahne şovlarıyla da milyonların beğenisini kazanan Jennifer Lopez, Mehmet Karadağ ile tanışmak istedi.

Müzik sektörünün olmazsa olmazı sahne şovları, dans gösterileri kadar makyaj ve saçla da görsel şölen sergiliyor. Türkiye'de onlarca sanatçının saçlarını emanet ettiği ünlü saç tasarım sanatçısı Mehmet Karadağ'ın ünü yurt dışına kadar uzandı. Mehmet Karadağ'ın yaptığı saçları beğenen ve kendi saçlarını yapmasını istediği öğrenilen Jennifer Lopez, menajerlik firması aracılığıyla Karadağ'a haber yolladı.

22 yıllık meslek hayatında milyonlarca saç tasarımı yapan Karadağ, "Dünyaca ünlü bir isimden böyle bir teklif gelmesi beni onure etti. Her zaman yaptığım işi sanat olarak gördüm. Yaptığınız tasarımın sonunda kişinin yüzüne, görünümüne bambaşka bir yorum katmak gerekiyor. En önemlisi ise kişinin kendini mutlu hissetmesi ve kendine en uygun saça kavuşması. Saç ciddi bir tasarım gerektiriyor. Birçok yurtdışı projesinde Saç Tasarım Sanatçısı olarak görev aldım lakin Jennifer Lopez'in dikkatini çekmek beni ayrı bir gururlandırdı" dedi.

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Türk kuaför Jennifer Lopez’in dikkatini çekti!
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