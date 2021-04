Akıncı’nın Orhan’ı Tolga Tekin: Sabırlı bir adam olmayı öğreniyorum

BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORUM

- Siz Ankara çocuğusunuz. Ama bir süredir İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul sizin için ne ifade ediyor?

- İki şehir hem doku olarak hem de sistemsel olarak birbirinden çok farklı. Ankaralı birinin İstanbul'a alışması gerçekten çok zor. Tabii ki zamanla her şeye alışıyorsunuz bu hayatta ama İstanbul'da büyük bir karmaşa var. Fazla kozmopolit bir şehir. Bir koşturmaca var ve kendinizi ister istemez o koşturmacanın içinde buluyorsunuz. Kendinize ayıracağınız vakit azalıyor maalesef. Ankara'yı çok özlüyorum, akrabalarım ve arkadaşlarımın çoğu orada. Sokaklarını, özellikle kar yağdığında parkta bir gezinti yapmayı çok özledim. Tekrar dönmeyi düşünür müyüm bilmiyorum ama ileride daha sakin bir şehirde yaşayacağıma eminim.

- "Bir oyuncu, hayatında ne olursa olsun çıkıp sahneye rolünü sergilemelidir" denilir. Anneni, babanı bile kaybetsen sahneye çıkmak profesyonel olduğunu gösterir gibi bir söylem var. Peki, siz ne düşünüyorsunuz, bu söylem sizce acımasızlık mı? Yoksa katılır mısınız siz de?

- Çok zor yerden sordunuz çünkü bunu zamanında yaşamış bir oyuncuyum. Konservatuvar son sınıfta babamı kaybettim. Beklenmedik ani bir ölümdü ve o sırada mezuniyet oyunumuzun provaları vardı. Oyun tiyatro tarihinin en zor textlerinden biriydi ve başroldeydim. Böyle büyük bir travmanın içinde çalışmaya devam ettim ve bir ay sonra eseri sergiledik. Daha sonra Adana Devlet Tiyatrosu'ndayken arka arkaya dedemi ve anneannemi kaybettim. O sırada oyunum olduğu için ikisinin de cenazesine gidemedim. Hayat çok zor gerçekten ama devam ediyor. Ve bu noktada onaylasak da onaylamasak da herkese verdiği kararlar için saygı duymalıyız. Kimisi böyle bir durumda oynamayı reddeder kimisi perde kapanmaz der ve sahneye çıkar. Ben "show must go on" derim. Maalesef gideni getiremiyorsunuz ama bilemiyorum belki zamanla bu fikrim de değişebilir.

- Yıllar önce baba olmayı çok istediğinizi okumuştum. Nasıl bir baba olursunuz dersiniz?

- Çok istiyorum ama sadece istemekle olmuyor tabii, çok büyük sorumluluk. Dünyanın en muhteşem duygusu olduğunu biliyorum, yeğenimden, arkadaşlarımın çocuklarından ama gerçekten iyi bir baba olmak büyük sorumluluk. Ben iyi ve yumuşak bir baba olacağımı düşünüyorum, büyük ihtimalle duygusal ve evhamlı da olurum. Ablam ve arkadaşlarımdan görüyorum zamanla o evham da azalıyor. Kızım olmasını isterim hem bir baba hem bir arkadaş olurum. Kısmet diyelim...





KAFAMA KOYUP YAPMAYACAĞIM YEMEK YOKTUR

- Bir de çok iyi yemek yaptığınızı duydum. Hatta oyuncu olmasam aşçı olurdum diyecek kadar iddialısınız... Kendi restoranında bir şef olarak karşımıza çıkar mısınız bir gün? Hayalleriniz nedir?

- Övünmek gibi olmasın gerçekten elimden her iş gelir mutfakta çünkü ustam annemdir. Okuldan geldikten sonra ödevlerimi mutfakta annemin yanında yapardım ve onu izlerdim. O da kendi annesi için aynı şeyi söyler. Kuşaktan kuşağa geçiyor demek ki bu yetenek. Kafama koyup da yapamayacağım yemek yoktur. İlerde bir yer açma hayali hep kafamda vardı ama malum koşullarda bunu gerçekleştirmek çok zor. Açarsam da İstanbul'da olmayacağı kesin.

- Evinize gelen misafirlerinize nasıl bir menü sunuyorsunuz? Herhalde sizin evden tıka basa tok çıkılıyordur?

- Genelde misafirlerimin isteği doğrultusunda menüyü hazırlarım. Et veya balık çeşitleri yanında mutlaka güzel soslarla hazırlanmış makarnalar, zeytinyağlı yemekler olur. Güzel bir salata ve mutlaka tatlı çeşitleri de masada yerini alır. En beğendikleri yemeğim kremalı mantar soslu bonfiledir.