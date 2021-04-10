Akıncı’nın Orhan’ı Tolga Tekin: Sabırlı bir adam olmayı öğreniyorum

atv'de yayınlanan Akıncı dizisinde Orhan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Tolga Tekin ile bir araya geldik. Diziden özel hayatına, baba olma özleminden mutfak tutkusuna kadar pek çok şeyi konuştuk.

Tekin: "Duygusal bir adamım, kırılgan bir yapım var. Fazla düşünürüm adım atmadan önce... İlişkilerimde genellikle karşı tarafın adım atmasını beklerim. Mantıkla değil duygularımla hareket ederim" diyor ve ekliyor: "Övünmek gibi olmasın gerçekten elimden her iş gelir mutfakta, çünkü ustam annemdir. Kafama koyup da yapamayacağım yemek yoktur."

- Akıncı, sizin için de farklı bir iş ve deneyim olmalı. Bir oyuncu için bu projede olmak size neler hissettiriyor?

- Daha önce hiç aksiyon dizisinde rol almamıştım. Zamanında kick boksla uğraştım. Esnek bir vücuda sahibim, atış deneyimim var. İyi bir aksiyon işinde olmayı istiyordum. Akıncı'ya nasip oldu. Senaryoyu okuduğumda heyecanlandım çünkü farklı, alışık olmadığımız bir hikâye. Beni çeken taraflardan biri de bu oldu.





DUYGUSAL VE KIRILGANIM



- Aslında Orhan karakteri tek bir rolmüş gibi görünse de, iki tarafı var. Biri Akıncı'nın beyni, teknoloji ile vatan sevgisini, deneyimi birleştirmiş vatansever bir Orhan. Diğer tarafta 'şaşkın âşık', mahcup bir tamirci... Hangisini daha çok seviyorsunuz?

- Orhan özel kuvvetlerden emekli donanımlı bir komando, Fatih'i bulan ve eğiten, onu Akıncı yapan bir asker ama sonuçta bir insan. Herkes gibi onun da güçlü ve naif tarafları var. Naif ve duygusal taraflarını özellikle Filiz'le olan sahnelerinde görüyoruz. Hem görevine bağlı ve onu devam ettirmek zorunda hem de insani duygularından da ödün veremiyor çünkü seviyor, ailesini küçükken kaybettiği için yalnız bir hayat sürüyor. Ben Orhan'ın iki tarafını da seviyorum. Yeri geldiği zaman sert yeri geldiği zaman yumuşayan bir adam. Engel olamıyor duygularına, hem Filiz'e karşı hem de Fatih'le olan tartışmalarında Fatih'e karşı. Hem bir ağabey hem romantik bir adam. Yani dediğim gibi nihayetinde bir insan.

- Orhan aşkta mahcup, sevdiği kadına açılamayan, oldukça naif yapılı bir karakter... Peki, Tolga Tekin nasıl? Karşısındakine açılmak için bekler mi, yoksa daha cesur ve atak mıdır bu konuda?

- Ben balık burcuyum ve burcumun özelliklerinin çoğunu taşıyorum. Duygusal bir adamım, kırılgan bir yapım var. Fazla düşünürüm adım atmadan önce bu da hayatım boyunca bazen doğru bazen yanlış kararlar vermeme sebep olur. Gerçi hayat da zaten böyle bir şey, tecrübeden ibaret... Yaş ilerledikçe çok daha olgun ve yerinde kararlar alıyorsunuz ama her zaman çocuk tarafınız baki kalıyor ki bence o çocuk hiç gitmemeli. İlişkilerimde genellikle karşı tarafın adım atmasını beklerim. Mantıkla değil duygularımla hareket ederim. Eskiden aceleci bir yanım vardı ama artık zamanla bunu törpülüyorum. Sabırlı bir adam olmayı öğreniyorum. Sabır çok önemli hayatımızda hele ki böyle kozmopolit ve kargaşa dolu bir şehirde.

- Her Türk erkeğinde Orhan gibi mahcup bir taraf var mıdır dersiniz?

- Mahcup değil ama her erkeğin mutlaka çekingen tarafı vardır. Saygı, sevgiden daha önemli. Ne kadar severse sevsin karşısındaki kadına önce saygı duyması lazım erkeğin. Kimse kusursuz değil olamaz da seviyorsak kusurlarımızı da eksiklerimizi de sevmeli ve kabul etmeliyiz ama saygıdan vazgeçmemeliyiz. Çekingenlik meselesine dönecek olursak kötü veya yanlış bir şey değil bence. Kendinden emin ama naifliği elden bırakmadan yaşamalı.

- Sette eğleniyor musunuz? Nasıl bir ortamınız var?

- Benim sahnelerim genellikle Şükrü ve Ayça'yla oluyor. İkisiyle oynamaktan da çok keyif alıyorum. Ayça'yla olanlar çoğunlukla eğlenceli ve naif sahneler. Orhan'ın başka yönlerini gördüğümüz sahneler yani. Ayça sıcak, samimi ve komik. Şükrü de öyle. İkisiyle de çekimler eğlenceli geçiyor. İşimizi keyifle yapıyoruz.