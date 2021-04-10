HKÜ Altın Baklava Ödülleri sahiplerini buldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 6. Uluslararası Öğrenci Film Festivali ödülleri, sahiplerini buldu. Geleceğin yönetmenleri, HKO Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede ödüllerini ustaların elinden aldı. Timur Savcı başkanlığındaki jürinin üyeleri arasında Perihan Savaş, Kerem Alışık, Fadik Sevin Atasoy, Murat Ünalmış, televizyoncu Gülay Afşar ve Dr. Öğretim Üyesi Andreas Treske yer aldı.SABAH ve GÜNAYDIN'ın ana medya sponsoru olduğu, belgesel ve kurmaca dalında 32 ülkeden 204 filmin mücadele ettiği festivalde, Sadri Alışık ve üniversitenin kurucusu merhum Hasan Kalyoncu anısına verilen özel ödüllere bu yıl İstiklal Marşı'nın yazılışının 100'üncü yıldönümü nedeniyle İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü de eklendi.Perihan Savaş, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü'nü 'Korkma' adlı filmin yönetmeni İsmail Kurt'a verdi. Sadri Alışık anısına 'Krampon' filmine özel ödül verilirken, yönetmen Abdullah Şahin ödülünü, Kerem Alışık'ın elinden aldı. Hasan Kalyoncu Özel Ödülü ise Mehmet Emin Düzcan'ın yönettiği 'Dip Ses' filminin oldu. Ödülü, Haluk Kalyoncu takdim etti.Törende; Jüri Başkanı Timur Savcı Belgesel dalı birincilik, Fadik Sevin Atasoy ise Kurmaca dalı üçüncülük ödülünü takdim etti.Sunuculuğunu GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in yaptığı törende konuşan HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, festivalin başvuru rekoru kırdığına dikkat çekerek "Altın Portakal'ı geçtik, artık Cannes ile yarışıyoruz" dedi.HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu ise şunları söyledi: "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünün bilinciyle, beş yıl önce başlattığınız ve kısa sürede uluslararası nitelik kazanan festivalimizi sizlerle yeniden buluşturmanın önemini biliyorum. Bu festival geleceğin sinemacılarına verdiğimiz desteğin göstergesi. Festival, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek kendilerini geliştirdiği, sektörün duayenleriyle buluştuğu değerli bir kültür-sanat etkinliği haline geldi."Altın Baklava Film Festivali'nde Kurmaca ve Belgesel kategorilerinde 12 ödüle layık görüldü. Kurmaca kategorisinde Andy Hhawleandrei Tache'nin yönettiği 'Parallel Worlds' filmi birinci, Ahmet Toğaç'ın yönettiği 'Kulak Misafiri' filmi ikinci, Corentin Capelle'nin yönettiği 'Bad Luck' filmi ise üçüncü oldu. Belgesel kategorisinde ise birincilik ödülünü 'Tulu Tabaklar- Ölümsüz Kahramanlar' filmi ile Yönetmen Yasin Öztürk, ikincilik ödülünü 'Yaylacı' filmi ile yönetmen Fatih Ertekin, üçüncülük ödülünü 'Afrikalı Uşaklar' filmi ile yönetmen Bayram Fidanboy aldı.