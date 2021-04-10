Haberler Günaydın Haberleri Kemoterapi davası! Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılanıyor!
Giriş Tarihi: 10.4.2021 09:58 Son Güncelleme: 10.4.2021 10:22

davası! 6 yaşındaki kızı ’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılanıyor!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Kemoterapi davası! Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılanıyor!

, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı ’nın tedavisi görmesini istememişti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılandığı davada bilirkişi raporu ortaya çıktı. İşte Ceren Hindistan'ın kemoterapi davasının ayrıntıları...

Ceren Hindistan, 2018 yılında böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istememişti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye başvurarak tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etmişti. Hindistan, sonradan fikir değiştirip kızını başka bir hastanede tedavi ettirdiğini açıklamıştı.

YENİ RAPOR İSTENDİ
Bilirkişi raporunda 6 yaşındaki Arya'nın tedavi edilmemesine rağmen sağlığının kötüye gitmediği ancak ileride sağlık problemi yaşamayacağının garantisi olmadığı bildirildi.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, çocuğun tekrar tedavi edilse bile tıbben bir anlam taşımadığını belirtti. Mahkeme, Hindistan'ın kızını tedavi ettirip ettirmediğine dair yeni rapor istedi.

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Kemoterapi davası! Ceren Hindistan 6 yaşındaki kızı Arya’yı tedavi ettirmediği gerekçesiyle yargılanıyor!
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