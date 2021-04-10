Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Nisan 2021 Cumartesi! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KRİPTO PARA ÇILGINLIĞI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Merkür-Satürn 60'lığı dünyaca ünlü kişilerin çeşitli tarikatlarla olan ilişkilerini gözler önüne serebilir. Sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar "bu şimdi ne demeye çalıştı?" Yoksa tarikatlar da mı dijitalleşti? Dedirtecek. 16 Ağustos 1958'de Merkür Retro'sunda doğan Madonna, bunların başında gelecek.
Koç: Bugün Ay, burcunda hareket ediyor. Hızlı hareket edebiliyor olman sorumluluklarını hafifletiyor. Tartışmalardan yorulan bünyeni biraz dinlendirmek istiyorsun.
Boğa: Bugün neye ihtiyacın olduğunu gözden geçiriyorsun. Kendi eksiklerini ve evinin eksiklerini tamamlamak isteyebilirsin.
İkizler: Çalışma planı yapmak istiyorsun. Böylece işine karşı verimliliğini artıracağını düşünüyorsun. Evli bir İkizler burcuysan eşinin ailesi ile arandaki limoni durum ortadan kalkabilir.
Yengeç: Ay ateş burcunda hareket ediyor. Sağlığın konusunda daha bilinçli davranıyorsun. Doktor kontrollerini aksatmak istemeyebilirsin.
Aslan: Daha önce deneyimlemediğin alanlar yeteneklerine güvenerek girebilirsin. Kariyerin için önemli fakat olumlu kararlar almak niyetindesin.
Başak: Düzene olan takıntın bugün kendini iyice belirginleştirebilir. Evinde yapacağın düzenlemeler bazı eşyaların ortadan kalkmasına neden oluyor.
Terazi: Ay ateş burcunda hareket ediyor. Spontane gelişen olaylara uyum sağlamak konusunda yeteneğini fark edebilirsin.
Akrep: Öğrenmeye olan heves ve isteğin artıyor. Eğitim hayatı yarım kalmış bir Akrep burcuysan bu konuda yapabileceklerini gözden geçirebilirsin.
Yay: Halı altına süpürülmüş bazı konular tekrar gün yüzüne çıkabilir. Panik halini üzerinden artmakta ustasın. Pratik zekân sayesinde çözümleri anında üretebiliyorsun.
Oğlak: Ay ateş burcunda hareket ediyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan karşı tarafın arkadaşları ile aranda soğukluk olması ilişkini etkiliyor olabilir.
Kova: Çalışma hayatındaki zorlukları atlatmak istiyorsun. Doğru çalışma programını bularak iş yükünü hafifletebilirsin. Ailenin desteğini arkanda hissetmek sana iyi geliyor.
Balık: Aile içinde seni sürekli huzursuz eden sorunları ortadan kaldırmaya kararlısın. Arkadaş grubun ile daha çok vakit geçirmek için fırsat kolluyorsun.
KRİPTO PARA ÇILGINLIĞI
Çok değil neredeyse son 3-4 yıldır gündemimizin hatırı sayılır bir parçası oldu şu kripto para birimleri… Hal böyle olunca bu mecraya olan rağbet de arttı, nefret de. Demek istiyorum ki yeni çıkan her akım gibi takipçileri de var, bu yatırımdan hoşlanmayanı ve geleneksel yollarla parasını değerlendirmek isteyen var. Beni sosyal medya hesaplarımdan tanıyan ya da kitaplarımı okuyanlar kripto paraların geleceğe nasıl damga vuracağını kaleme aldığımı bilirler. Dolayısıyla bu kripto para çılgınlığı katlanarak devam ederken insanoğlu "para" kavramını yeniden keşfettiği bir çağa adım attığına hep birlikte şahitiz. Daha nelere şahit olacağız derseniz ise;
Bir Pizza İle Başlayan Sistem Devletin Elinden Para Basma İşini Alabilir Mi?
22 Mayıs 2010 tarihinde Jüpiter - Balık döngüsünde kripto para ile ilk alışveriş yapıldı. Alışveriş yapılan para birimi Bitcoin, alınan ise bir pizzaydı. Bu olaydan itibaren dünyada varlığını somut bir şekilde kanıtlayan Kripto paralar günümüzdeki konumlarına ulaştı. Her ne kadar dalgalı bir ekonomik grafik çizse de kripto paralara olan rağbet günden güne artıyor. Birçok ekonomi, istatistik ve iktisat uzmanı kripto paraların geleceğin en güvenli para birimi olacağı yönünde görüşleri de var. Hal böyle olunca kripto paralar, kendine döviz ve altından sonra hatırı sayılır bir yer ayırdı. Bir seçenek haline geldi.
"2021 yılının ilk tutulmaları yaklaşırken Bitcoin dünyasının aslında bir dijital veri olduğunu bir gecede hepimize öğretecek. Bunun da adı siber saldırı olacak. Siber saldırılar uydular üzerinden ülkelerin elektrik sistemlerine kadar inerken Kripto dünyasına karşı bir itibarsızlaştırma savaşının içinde göreceğiz."
Kripto Para Madenciliği
Kripto para borsalarına girmek ve buradan önemli kazanç sağlamak isteyen kişilerin sayısı çoğalınca bu paraları alternatif yollarla kazanma yöntemlerine yönelenler de çoğaldı. Günümüzde ise bunların en yaygın yapılanı "kripto para madenciliği" dünyadaki adıyla "mining". İşte bu yöntem kısaca; Donanımlı bilgisayarlar ile küçük küçük kripto para kazancı sağlamak. Stokları madencilik için tüketen kişiler, normal bilgisayar kullanıcılarının da epey canını sıktı. Yeni dünya düzeni ekran kartlarını ceplere sığdırırken şu ana kadar toplanan bütün ekran kartları ise çöp olacak. Bu da kripto para madenciliğinin envanterlerini değiştirecek.
Sonuç olarak unutulmaması gereken bir konu varsa o da bu piyasanın dalgalı bir şekilde ilerleyeceği bir yıldan geçtiğimizdir. 2021'in astrolojik verilerine göre kripto para dünyası daha sansasyonel olaylara gebe.