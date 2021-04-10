Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Nisan 2021 Cumartesi! Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 10 Nisan 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KRİPTO PARA ÇILGINLIĞI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 10 NİSAN 2021 CUMARTESİ

Astrogündem: Merkür-Satürn 60'lığı dünyaca ünlü kişilerin çeşitli tarikatlarla olan ilişkilerini gözler önüne serebilir. Sosyal medya mecralarında yaptıkları paylaşımlar "bu şimdi ne demeye çalıştı?" Yoksa tarikatlar da mı dijitalleşti? Dedirtecek. 16 Ağustos 1958'de Merkür Retro'sunda doğan Madonna, bunların başında gelecek.

Koç: Bugün Ay, burcunda hareket ediyor. Hızlı hareket edebiliyor olman sorumluluklarını hafifletiyor. Tartışmalardan yorulan bünyeni biraz dinlendirmek istiyorsun.

Boğa: Bugün neye ihtiyacın olduğunu gözden geçiriyorsun. Kendi eksiklerini ve evinin eksiklerini tamamlamak isteyebilirsin.

İkizler: Çalışma planı yapmak istiyorsun. Böylece işine karşı verimliliğini artıracağını düşünüyorsun. Evli bir İkizler burcuysan eşinin ailesi ile arandaki limoni durum ortadan kalkabilir.