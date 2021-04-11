Ünlü oyuncu Kate Hudson'un "Yeni Yüzü" şoke etti! ‘Bana ne yaptınız böyle’

Başlangıçta video için kullanılan filtreyi bilmeyen oyuncu nasıl göründüğünü fark etmedi. Fakat çekim bittikten sonra halini gören yıldız, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımıyla da takipçilerini epey güldürdü. Onun bu ilginç paylaşımına takipçilerinden de hem yorum hem de beğeni yağdı.
Videoda Hudson, bir yemek masasında otururken görülüyor. Yıldızı görüntüleyen kişi ona önce ellerini yüzünden çekmesini söylüyor. Sonra da ortaya sanki Kate Hudson yüzüne ağır bir botoks ve dolgu işlemi yaptırmış gibi görünüyor. Filtre yüzünden nasıl göründüğünün farkında olmayan Hudson karşısındakine "Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum" diyor.
Kate Hudson, sonra çekilen videoyu görünce de Instagram sayfasında "Çocuklar, bırakın da yaşayayım" mesajıyla paylaştı. Ağır filtreli videoyu "filtresiz" etiketiyle paylaşması da takipçilerini güldürdü.
41 yaşındaki Kate Hudson'ın çıkık elmacık kemikleri, şiş gözleri ve iki katına çıkmış dudakları videoda dikkat çekti. Bir takipçisi onun bu paylaşımına "Yeryüzünden milyonlarca kadın böyle görünmek için uğraşıyor" diye yorum yaparken bir başkası bu filtreyi kendisinin de uyguladığını belirtti.
Kate Hudson'ın bu halini beğenen takipçileri de oldu. Bunlardan biri "Aman Tanrım! Harika görünüyorsun" diye yorum yaptı. Bunun aksini savunan bir başka takipçisi ise sürekli yaptırdıkları estetik müdahalelerle bilinen Kardashian kardeşlere gönderme yaparak "Kate Kardashian'ı beğenmedim" diye yazdı.
Kate Hudson, 2010 yılında yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelmişti. Oyuncu, geçmişte burnunu düzelttirip göğüslerini büyüttüğünü itiraf etmişti.
2014 yılında da Hudson bir insana sürekli "estetik yaptırıp yaptırmadığını" sormanın tıpkı ona "Terapiste gidiyor musun? Neden?" diye sormak gibi olduğunu savunmuştu. Hudson "Eğer birisi kalçasına implant yaptırmak istiyorsa gider yaptırır. Önemli olan diğer insanların ona nasıl davrandığı" diye bu konudaki görüşünü belirtmişti.
Aynı yıl botoks yaptırmaya da açık olduğunu belirtmişti Kate Hudson. "Neden olmasın?" diyen oyuncu "Şu anda bu, yaptırmak istediğim bir şey değil. Ama istediğim zaman yaptırabileceğimi bilmek harika" diye konuşmuştu.
Kate Hudson, 2017 yılından bu yana Danny Fujikawa ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. Çiftin Rani Rose adında iki yaşında bir kızı bulunuyor. Hudson önceki iki evliliğinden de birer çocuk sahibi.