Ünlü oyuncu Kate Hudson'un "Yeni Yüzü" şoke etti! ‘Bana ne yaptınız böyle’

2014 yılında da Hudson bir insana sürekli "estetik yaptırıp yaptırmadığını" sormanın tıpkı ona "Terapiste gidiyor musun? Neden?" diye sormak gibi olduğunu savunmuştu. Hudson "Eğer birisi kalçasına implant yaptırmak istiyorsa gider yaptırır. Önemli olan diğer insanların ona nasıl davrandığı" diye bu konudaki görüşünü belirtmişti.