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Giriş Tarihi: 12.4.2021 10:31 Son Güncelleme: 12.4.2021 10:32

yolcu uçağını birbirine kattı! Ünlü şarkıcı hosteslere saldırdı yolculara...

Mehmet Erdem yolcu uçağını birbirine kattı! Ünlü şarkıcı hosteslere saldırdı yolculara...

çok konuşulacak bir skandala imza attı. '' şarkısıyla tanında Mehmet Erdem, - uçuşunda uçağı birbirine kattı. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etti. Hosteslere saldırıp egosuyla şaşırtan şarkıcı, gözden düştü.

'Hakim Bey' şarkısıyla gönüllere giren Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etti. Hosteslere saldırıp egosuyla şaşırtan şarkıcı, gözden düştü.

Seslendirdiği şarkıları ve tarzı ile milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Erdem, sanatına yakışmayacak bir durum yaşamış.

Takvim'in haberine göre; Türkiye'nin en büyük hava yolu şirketi ile İstanbul'dan, ABD'nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş sırasında alkolü fazla kaçırınca olay çıkartmış.

İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem, uçuş sırasında yerinden kalkıp, kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahale de bulunmuş. İstediği 'alkollü içecek' geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etmiş.

Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşamış.

Şöhretin verdiği egoyla kendisine yakışmayacak hareketler sergileyen müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekmiş. Bu yaşananları bir Türk şirketinde değil de, yabancı bir uçak firmasında yapsaydı Mehmet Erdem'in halini düşünemiyorum bile.

Eminim yaptıklarının hesabını sorarlardı. Bu arada Mehmet Erdem'in haberini yazarken de seslendirdiği 'Hakim Bey' şarkısının sözleri aklıma gelmiyor değil.

"Şikayetim var, cümle yasaktan Dillerimi Hakim bey, bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan Fikrim firarda, mapusa sığmaz eyvah"

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Mehmet Erdem yolcu uçağını birbirine kattı! Ünlü şarkıcı hosteslere saldırdı yolculara...
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