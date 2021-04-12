Mehmet Erdem yolcu uçağını birbirine kattı! Ünlü şarkıcı hosteslere saldırdı yolculara...

Şöhretin verdiği egoyla kendisine yakışmayacak hareketler sergileyen müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekmiş. Bu yaşananları bir Türk şirketinde değil de, yabancı bir uçak firmasında yapsaydı Mehmet Erdem'in halini düşünemiyorum bile.