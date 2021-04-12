Şarkının viral olmasının altında 20 yıllık birikimimiz var

Biz çok severek yapıyoruz işimizi. O yüzden bu karşı tarafa da yansıyor. 'Dünyadan Uzak' şarkımız tüm sosyal medyalarda paylaşıldı, patlama yaşadık. Viral, bu oluyormuş demek ki.20 senelik bir birikimimiz olduğu için bu başarıyı elde ettik. Serkan çocukluk arkadaşım, Hasan ile 7-8 senedir hem stüdyoda hem sahnede birlikte çalıyoruz. Pandemi sürecinde enstrümantal bir şeyler yapıyorduk. Sonra daha geniş kitleye ulaşmamız gerektiğini hissettim. Ben şarkının böyle tutacağını biliyordum, "Ödül alacağız" diyordum. Bundan sonra da iki buçuk ayda bir şarkı çıkarmak gibi bir planımız var.Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici gibi birçok isim bizi destekledi. 4 tane daha yeni şarkımız var. 2.5 ayda bir şarkı çıkarmak gibi bir planımız var...'Miras' adında yeni bir türkü albümü çıkardık. Yaptığımız albümde arşiv niteliğinde olsun diye türkülerden seçmeye, yöresel zenginliğimizi insanlara Rubato olarak sunmaya çalıştık. Türkü albümünü hazırlarken hiçbir ticari kaygımız olmadı... Rubato; arafta kalmak, ritmi tutarak çalmak anlamına geliyor. Biraz felsefik bir durum da var. İsmi oturtmak zor oldu. Rahmetli annem tam söyleyemezdi, 'Burato' diyordu... Günümüze baktığımızda artık öyle sözler yok. 'Yıkılmışım Ben' şarkısının sözlerini ben yazmak isterdim. Artık insanlar o şekilde de yaşamıyorlar. O zamanki hassasiyet, bugünkü şarkılarda çok fazla yok.Bütün Anadolu'yu temel aldık. Bizim de bir katkımız olsun dedik halk müziğine. Öyle yola çıktık. Yeni bir şey çıktı ortaya. Çok mutluyuz.Ülkemizdeki yörelerden şarkılar seçtik. Bir tane de Azerbaycan'dan şarkımız var. Güzel, arşiv niteliğinde bir albüm oldu.■ Düşe kalka ilerlediğim bu yolda, eser üretmeye çalışıyorum. Eser üretmeden, bir işe yaramadan hayatın bir anlamı yok.■ Pandemi bana yaradı, "Madem gezemiyorum şarkı yapayım" dedim. Pandemiden önce gezdiğim ülke sayısı 155. Hem tek başıma, hem gezi gruplarımızla gerekirse çadırlarda kalarak ülkeleri dolaştık. Beni etkileyen yöreler, kültürler olursa yine yazmaya devam edeceğim.■ Pandemi döneminde ortaya çıktı 'Bir Sebebi Var.' Duygular, samimi olarak karşı tarafa geçti. En İyi Çıkış Yapan Grup Ödülü'nü aldık. Ödüller güzel ama bir yarış olarak düşünmüyorum bu meseleyi. 'Hollywood Musıc In Media' yarışmasında da En İyi Enstrümantal dalında ödül aldık.