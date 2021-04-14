Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki

Şarkıcı Okan Tok, 3 Kasım 2019'da 'Kim Milyoner Olmak İster?'e katılmış, ilk soruda elenmişti. CHP sözcüsü Faik Öztrak ise Tok'un o günkü yarışmadan fotoğrafı üzerinde oynamalar yapıp izinsiz şekilde sosyal medyada paylaştı. Kendi resmiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada hedef alındığını gören Tok, hakkını mahkemede arayacağını açıkladı. Siyasete alet edilmesine çok sinirlenen Tok, şöyle konuştu: "Siyaset, insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı ve başkalarının özgürlük alanını ihlal ederek yapılmaz. İzin almadan resmimi nasıl kullanabilir? Akıl, mantık ve ahlak kuralları çerçevesinde düşüncelerini yansıtamayan kişinin CHP'nin sözcüsü olması daha da vahim. Sosyal medyada insanları inciten, hakaret eden kişiler büyük cezalar almalı ki bu şekilde at koşturamasınlar."