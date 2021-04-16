Can Tanrıyar’dan Petek Dinçöz’e dava! "Benim sayemde kazandığı parayı istiyorum!"

12 MİLYON LİRA KAZANDI



Mahkeme hesaplamanın ardından Dinçöz'ün 2 milyon 153 bin lira sunuculuk cezai şart alacağı, 861 bin lira da icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 3 milyon 14 bin lira alacaklı olduğunu bildirdi. Dinçöz bu kararı temyiz etti. Yargıtay ise yapım şirketinin KDV dahil 7 milyon 80 bin lira sunuculuk ücreti, 1 milyon 500 bin lira cezai şart alacağı ile 3 milyon 432 bin lira icra inkar tazminatı olmak üzere toplam 12 milyon lirayı Petek Dinçöz'e ödemesine karar verdi.