Aile yapın sağlamsa sırtın yere gelmez

CENGİZ Kurtoğlu, programda aile hayatının önemine dikkat çekti: "Bir insanın aile yapısı eğer yerli yerindeyse sırtı yere gelmez. Ama eğer ailende işler kötü giderse iki yakan bir araya gelmez. İster holding sahibi ol, istersen benim gibi çay fabrikasında çalışan bir işçi ol, bu kural hiç değişmez."KURTOĞLU, şöhret olmanın dikkat gerektirdiğini de söyledi: "Biz şarkı söyledik, milletimiz de bize aş, iş, güler yüz, alkış verdi ve bizi sahiplendi. Bir yere getirdi. Cengiz'dim, Cengiz abi, Cengiz baba oldum. Ama eğer iğnenin ucu kadar hata yaparsan, hiç fark etmez bir salisede silerler seni."BILAL Sonses, soyadının hikayesini anlattı: "Rahmetli babam türkücüydü. Asıl soyadımız Son. O dönem türkücüler arasında ses eki modaymış. Babam mahkeme kararıyla soyadımızı Sonses yaptırmış."Cengiz Kurtoğlu ile Kalpsiz adlı şarkıda düet yapan Ayşen Birgör, ustaya övgü yağdırdı: "Yaşayan efsaneyle düet yapmak benim için müthiş gurur."