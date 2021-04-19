Hızır listedeki isimlerin peşinde! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 191. Bölümünde bakın neler olacak?

Amcası Hızır Çakırbeyli'yi korumak için iyileştiğini saklayan Alpaslan Çakırbeyli, İlhan'ın infazına imzasını atar. İki kez göğse bir kez kafaya sıktığı kurşun yüzünden tüm şüpheleri üzerine çeken Alpaslan Çakırbeyli, amcasının tüm sıkıştırmalarına rağmen açık vermez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. Bölüm fragmanı yayınlandı izle! (20 Nisan 2021 Salı)

Hızır Çakırbeyli, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Tek tek tüm isimlerin üzerine gitmeye kararlı olan Hızır Çakırbeyli'nin yanında ailesi ve dostları yer alır.