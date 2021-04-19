Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah yeni işini sevdi… ‘Ticaretten kazandığımı müziğe yatıracağım’

Şarkıcı Coşkun Sabah önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Bir bankadan çıkan şarkıcı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Yumurta üretimi için Eskişehir'de çiftlik kuran Coşkun Sabah, "Başladı çok iyi gidiyor.
Marketlere sattık. İnşallah önümüz açık" dedi. Covid-19 salgını nedeniyle müzisyenlik yapamadığı için çiftlik kurduğunu söyleyen şarkıcı, "Pandemi olduğu için bu işe girdik, müzisyenlik birkaç yıl daha böyle sürecek kanaatindeyim" dedi.
Eskişehir'deki çiftliğiyle bizzat ilgilendiğini söyleyen Coşkun Sabah, "10- 15 günde bir Eskişehir'e denetlemeye, hesap kitap yapmaya gidiyorum" dedi.
Ticaretten kazandığı parayı müzik ve tarıma yatıracağını söyledi.
"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIM KALKTI"
Geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenen Coşkun Sabah, tv100 mikrofonlarına, yumurta çiftliğinin işletme belgesi üzerine olduğu için sokağa çıkma yasağının kalktığını söylemişti.
Ünlü şarkıcı, "Hayırlı bir iş olduğu şundan belli; bu sayede gece gezme yasağım da yok. Sokağa çıkma yasağı olan günler ve saatlerde böyle bir sorun ortadan kalktı. 'Oh be iyi ki bu işe girmişim' dedim. En azından gezip tozabiliyoruz" demişti.
"MİNİ ŞORTU MARDİN'DE URFA'DA GİYDİRMEM"
Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Coşkun Sabah, 22 yaşındaki kızı Rosa'yla ilgili açıklamasıyla gündem olmuş ve "Tutucu bir baba mısınız?" sorusuna şu cevabı vermişti:
"Batı'ya göre modern babayım. Kızımı Kordon'da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin'de, Urfa'da giydirmem..."
Ünlü şarkıcı, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O konu bitti. O bir soruydu, cevap verdim. Durup dururken ben konuyu açmadım" demekle yetinmişti.
EVLİLİK KRİTERLERİNİ SIRALADI
Açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Coşkun Sabah, geçtiğimiz haftalarda hala evlilik özlemi duyduğunu söylemiş ve gelin adayında aradığı kriterleri sıralamıştı.
Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen 68 yaşındaki sanatçı, evleneceği kişinin 35-40 yaşları arasında olması gerektiğini belirtmişti.