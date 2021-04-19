Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah yeni işini sevdi… ‘Ticaretten kazandığımı müziğe yatıracağım’

Ünlü şarkıcı, "Hayırlı bir iş olduğu şundan belli; bu sayede gece gezme yasağım da yok. Sokağa çıkma yasağı olan günler ve saatlerde böyle bir sorun ortadan kalktı. 'Oh be iyi ki bu işe girmişim' dedim. En azından gezip tozabiliyoruz" demişti.