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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:37 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:37

ile tanınmıştı! Zeynep Öztürk'ten '' açıklaması

İşte Benim Stilim ile tanınmıştı! Zeynep Öztürk'ten 'Spagetti' açıklaması

'' yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, model 'yle 'nda görüntülendi. Geçtiğimiz hafta adlı sıpadan kaçtığı görüntülerle sosyal medyada gündem olan ikili, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Zeynep Öztürk’ün peşine takılan Spagetti’nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğarken eski yarışmacı, bu anları "Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Konuya açıklık getiren Zeynep Öztürk, sıpa ile ilgili "Sıpa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında sıpa bize saldırmadı" dedi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk, model Azra Müjde'yle Nişantaşı City's'de objektiflere yansıdı. İkili, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

SIPA İLE VİDEOSU ÇOK KONUŞULDU

Milliyet'in haberine göre; Geçtiğimiz hafta kaldığı otelin bahçesinde bakılan 'Spagetti' isimli sıpayla oynamak için bulunduğu yerin kapısını açan Zeynep Öztürk, sıpanın üzerine atlamasıyla paniklemiş ve yanındaki arkadaşının arkasına saklanmaya çalışmıştı.

Öztürk'ün peşine takılan Spagetti'nin görüntüleri çevreden izleyenleri kahkahaya boğarken eski yarışmacı, bu anları "Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

"SPAGETTI BİZE BAYILDI"

Konuya açıklık getiren Öztürk, sıpa ile ilgili "Sıpa saldırısından sonra gayet iyiyiz. Aslında sıpa bize saldırmadı" dedi.

Zeynep Öztürk, sözlerine; Sıpa tam bir sevgi arsızı, bayıldı bize... Daha öncede sevmiştik onu. Kapıyı açar açmaz üzerimize geldi. Şakalaşmak istediği için üzerimize çıkmaya çalıştı" diye devam etti.

İkili, yakın zamanda yine Spagetti'yi ziyarete gideceklerini de söylemeyi ihmal etmedi.

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İşte Benim Stilim ile tanınmıştı! Zeynep Öztürk'ten 'Spagetti' açıklaması
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