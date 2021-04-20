Kapattım uçağı Şeyma Subaşı binecek

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir süredir tatildeydi. İki sevgili en popüler adreslerden Bali'yi seçtiler. Burada denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin dönüş vakti geldiğinde ilginç bir olay yaşandı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırtmış, sadece bizim için" ifadesini kullandı.İş adamı, özel jet bulamadı. Sevgilisini rahat ettirmek isteyen Mısırlı iş adamı, bunun üzerine bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldı. Şeyma, bir uçağı kendisi için kapatarak jest yapan sevgilisine, sosyal medya hesabından teşekkür etti.