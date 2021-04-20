Haberler Günaydın Haberleri Kapattım uçağı Şeyma Subaşı binecek
Giriş Tarihi: 20.4.2021

Kapattım uçağı Subaşı binecek

Kapattım uçağı Şeyma Subaşı binecek

Subaşı, bir uçağı kendisi için kapatarak jest yapan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'ye, sosyal medya hesabından teşekkür etti. Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırtmış, sadece bizim için" ifadesini kullandı

BALİ'Yİ SEÇTİLER
Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi bir süredir tatildeydi. İki sevgili en popüler adreslerden Bali'yi seçtiler. Burada denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftin dönüş vakti geldiğinde ilginç bir olay yaşandı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, "Özel jet bulamadığı için uçaktaki bütün biletleri ayırtmış, sadece bizim için" ifadesini kullandı.

TÜM BİLETLERİ ALDI
İş adamı, özel jet bulamadı. Sevgilisini rahat ettirmek isteyen Mısırlı iş adamı, bunun üzerine bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldı. Şeyma, bir uçağı kendisi için kapatarak jest yapan sevgilisine, sosyal medya hesabından teşekkür etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kapattım uçağı Şeyma Subaşı binecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA