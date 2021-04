Koronavirüsü yenen ünlü oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay’ın doğum gününü aşk dolu sözlerle kutladı

BÜLENT ŞAKRAK DA ATAY'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI: CİĞERİM İYİ Kİ DOĞDUN...

Ali Atay'ın yakın dostu Ceyda Düvenci'nin eşi ünlü oyuncu Bülent Şakrak da oyuncunun doğum gününü kutladı. Şakrak paylaştığı fotoğrafın altına, "20 yıllık arkadaşım, kardeşim, kardeşimin kocası, yeğenimin babası, her işiyle, her başarısıyla kıskandığım, kıskanmaya bayıldığım insan evladı, karımın sırdaşı, çocuklarımın amcası, komşum, koştuğum, koşanım, canım, ciğerim iyi ki doğdun ulan.. Seviyorum seni. Hadi bakiiimm" şeklinde bir not düştü.