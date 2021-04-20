Son dakika: Seren Serengil reklam sözünü tutmadı: Tazminat davası açıldı

İstanbul'da sağlık turizmi alanında hizmet veren bir şirket kaş ekimi, saç ekimi ve cilt bakımı gibi işlemler uyguluyordu. Sponsorluk anlaşmaları yapan bu şirket Seren Serengil ile anlaşma sağladı.
İddiaya göre Seren Serengil işlem hem tedavi aşamalarını hem de Şirketin adını kendi sosyal medya hesabından paylaşması yönünde anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın ardından şirket, Serengil'e kaş işlemi yapıldığını fakat çekimlere gelmediği ve söz konusu anlaşmaya uymadığı öne sürüldü.
ARKADAŞLARINA SAÇ EKTİRDİ
Kendisine kaş işlemi yaptıran Serengil, şirketin sponsorluğu sayesinde iki erkek arkadaşına saç ekimi yaptırdığı, saç ekiminin de aynı şekilde tanıtımı yapılmadığı dile getirildi.
Şirket harekete geçti ve toplamda 14 bin 500 Euro (141 bin Türk lirası) zarara uğradıklarını iddia ederek Seren Serengil'e tazminat davası açtı.
''SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ''
Dava dilekçesinde; "Uygulanan işlemlerin bedeli 14 bin 500 Euro'dur. Karşılığında da Seren Serengil'in, sözleşmede yer alan sosyal medya hesabından yayınlanacak reklam sözünü yerine getirmemiş, müvekkilimi maddi ve manevi olarak büyük kayba uğramıştır. Hatta ve hatta müvekkilin ektiği saçların çıkmadığına dair intiba uyanmış, müşterilerinden de şikâyetler gelmiştir. Müvekkilim maddi zararı bir yana, manevi olarak da mağdur olmuş, ticari itibarı büyük zarar görmüştür." dedi.
DOSYA BİLİRKİŞİDE
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açan şirket, 11 bin Euro (107 bin Türk lirası) maddi manevi tazminat talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar verdi.