Son dakika: Seren Serengil reklam sözünü tutmadı: Tazminat davası açıldı

''SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ''

Dava dilekçesinde; "Uygulanan işlemlerin bedeli 14 bin 500 Euro'dur. Karşılığında da Seren Serengil'in, sözleşmede yer alan sosyal medya hesabından yayınlanacak reklam sözünü yerine getirmemiş, müvekkilimi maddi ve manevi olarak büyük kayba uğramıştır. Hatta ve hatta müvekkilin ektiği saçların çıkmadığına dair intiba uyanmış, müşterilerinden de şikâyetler gelmiştir. Müvekkilim maddi zararı bir yana, manevi olarak da mağdur olmuş, ticari itibarı büyük zarar görmüştür." dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açan şirket, 11 bin Euro (107 bin Türk lirası) maddi manevi tazminat talebinde bulundu. Bugün görülen duruşmada mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesine karar verdi.