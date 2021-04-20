‘Tüm şiddete uğramış kadınlar adına mücadeleye devam’

Eda Demirci, 2018 yılında şiddet gördüğü gerekçesiyle İsmail Küçükkaya'ya 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka istemiyle boşanma davası açmıştı. Demirci, şiddetin düğün günü başladığını ve artarak sürdüğünü belirtmişti.Çift Ocak 2020'de boşanmış, ardından Küçükkaya, kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle eski eşine maddi-manevi 150 bin liralık tazminat davası açmıştı.Bunun üzerine Eda Demirci de karşı tazminat davası açmıştı. Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ikinci celsesi görüldü. Demirci, 6 tanığın dinlendiği davaya vekilleri ile katıldı.Duruşma sonunda açıklamada bulunan Demirci, "Bu, şiddete uğramış tüm kadınlar adına görev bildiğim, mücadele verdiğim bir dava" dedi.