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Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:25 Son Güncelleme: 21.4.2021 17:38

boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! 'dan sonra Arzu Sabancı da...

Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...

Sosyetik , muhteşem yalısında sıkıldı. Boğaz manzarasına daldı. Pandemi günlerini evde geçiren milyonlara "Sakın evde sıkıldık demeyin" çağrısı yaptı. Takipçileri "O yalıda biraz da biz sıkılsak" yorumunda bulundu.

Lüks yaşamları ve servetlerini her fırsatta gözler önüne seren Arzu Sabancı, önceki gün yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.

Sabancı, Beylerbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan çektiği Boğaz manzarasına şöyle yazdı: "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var.

Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz...

Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."

Arzu Sabancı'nın paylaşımı, sosyal medyayı karıştırdı. Sabancı için "Bizim de böyle evimiz olursa tabii ki sıkılmayız", "Arzu Hanım bir zahmet de siz evde sıkılmayın" gibi yorumlar yapıldı.

OĞLU DA AYNI KAFA

Hacı Sabancı da daha önce Kanlıca'daki yalısında bisiklet ile kardiyo yaparken çekilen fotoğrafıyla Instagram'da havasını attı.

Ancak karantinanın olduğu dönemde fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. Pes yani" dedi.

Sabancı'nın bu yoruma verdiği "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklindeki yanıtı olay olmuştu.

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Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
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