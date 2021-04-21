Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...

Lüks yaşamları ve servetlerini her fırsatta gözler önüne seren Arzu Sabancı, önceki gün yaptığı paylaşımla alay konusu oldu.
Sabancı, Beylerbeyi'ndeki 20 milyon dolarlık Mabeyinci Faik Bey Yalısı'ndan çektiği Boğaz manzarasına şöyle yazdı: "Aşı da olsanız, hastalığı geçirmiş, antikorunuz da olsa risk her zaman var.
Evde kalmaya, işiniz müsaade ediyorsa sokağa çıkmamaya, çift maske ve mesafeye devam... Tam kapanma olmasa bile biz kendi irademizle tam kapanma yapabiliriz...
Yaz aylarını, güzel günlerin hayalini kurarak, umudumuzu kaybetmeden... Sakın evde sıkıldık demeyin. Rahat nefes aldığını güne... Evinizde olduğunuza şükrederek, evde kalmaya devam."
Arzu Sabancı'nın paylaşımı, sosyal medyayı karıştırdı. Sabancı için "Bizim de böyle evimiz olursa tabii ki sıkılmayız", "Arzu Hanım bir zahmet de siz evde sıkılmayın" gibi yorumlar yapıldı.
OĞLU DA AYNI KAFA
Hacı Sabancı da daha önce Kanlıca'daki yalısında bisiklet ile kardiyo yaparken çekilen fotoğrafıyla Instagram'da havasını attı.