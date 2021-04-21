Onun Sabancı olduğunu bilmiyordum

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın'dan yeni hamle. Aydın, "Kadınlar Hakan gibi adamlarla çıkmak ister. Ben onların hayallerini yıktım diye beni linç ediyorlar" dedi ve ekledi:"Bu arada ben Hakan'la tanıştığımda onun Sabancı Ailesi'nin bir üyesi olduğunu bile bilmiyordum. Gerçekten bunu tanıştıktan çok sonra öğrendim."Aygün Aydın, Sabancı'nın diğer kadınlara olan ilgisine kızıp "Bunlarla baş edemem" dedi ve ilişkisini bitirdi.