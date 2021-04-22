Reynmen’den ‘sözde fenomen’ sözlerine dava!

Youtube üzerinden yayınladığı videolar ile kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Reynmen, bir mekan çıkışında görüntülenmek istememişti. Muhabirin "Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" demesini üzerine sinirlenmişti. Ardından gazeteciye tokat atmış ve kaşını patlatmıştı. Tehditler savurarak kameramanın da elinden telefonunu almaya çalışmıştı. Şiddete uğrayan gazetecilerin şikayeti üzerine fenomen ifade vermişti.
'SÖZDE FENOMEN'
Olay sonrasında magazin programı sunucusu Ece Erken, fenomen hakkında canlı yayında "Sözde fenomen, şiddet ailedeki var babasından mi gördü?" şeklinde sözler sarf etmişti.
REYTİNG KAYGISI
Yusuf Aktaş, bu sözlerin kendisinin kişilik haklarını saldırıda bulunduğunu iddia ederek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçede, 13 Eylül 2019 tarihinde bir TV muhabiri ile yaşadığı talihsiz olay nedeniyle yargısız infaza maruz kalmıştır. Ece Erken'in reyting kaygısı işe propagandaya girişmesi ve iftira suçu basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.
DAVA AÇTI
Ece erken programda saygısızca ifaderle kullanmaktadır. Programın alt yazısında 'Muhabiri tokatlayan Reynmen 'den büyük pişkinlik ifadesi yer almıştır. Ece Erken'in 'Sözde fenomen, şiddet ailedeki var babasından mi gördü, Reynmen öz annesine şiddet mi uyguladı, Reymen kimi neden bıçaklama ya kalkıştı, ifadeleriyle zan altında bırakıldığını ve bu sözlerinin kişilik haklarını saldırıda bulunduğunu iddia ederek 5 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Ece Erken, dilekçeye karşılık olarak, Programın tüm haberleri konular ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlandığını ve bahsedilen sözlerin kendisine ait olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.