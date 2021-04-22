Reynmen’den ‘sözde fenomen’ sözlerine dava!

İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Ece Erken, dilekçeye karşılık olarak, Programın tüm haberleri konular ve başlıklarını görevli diğer çalışanlar hazırlandığını ve bahsedilen sözlerin kendisine ait olmadığını iddia ederek davanın reddini talep etti. Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.