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Giriş Tarihi: 24.4.2021 09:50 Son Güncelleme: 24.4.2021 09:52

: Sürpriz aşk bitti mi? 'ı tek kalemde sildi!

Son dakika: Sürpriz aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ı tek kalemde sildi!

Yer aldıkları dizide tanışıp aşk yaşamaya başlayan ile yakışıklı oyuncu 'ın aşkları kısa sürdü. Magazin gündemine düşen haberine göre; güzel oyuncu Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrıldı. Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi Gökhan Alkan ile olan paylaşımlarını hesabından kaldırması iddiaları güçlendirdi. İşte Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan ayrılık haberinin ayrıntıları...

'Yasak Elma' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan, aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir aşk yaşayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrıldıkları iddia edildi.

Nesrin Cavadzade'nın, sevgilisi Gökhan Alkan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silmesi iddiaları güçlendirdi. Gökhan Alkan ise sosyal medya hesabından fotoğrafları silmedi. Çift sosyal medyadan birbirlerini halen takip ediyor.

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Son dakika: Sürpriz aşk bitti mi? Nesrin Cavadzade Gökhan Alkan'ı tek kalemde sildi!
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