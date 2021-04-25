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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:15 Son Güncelleme: 25.4.2021 14:16

… İmparator : Allah'ım sesimi geri ver

İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu… İmparator yürekleri dağladı: Allah'ım sesimi geri ver

Dokuz yıl aradan sonra '' ile ekranlara geri dönen , son programında . İbrahim Tatlıses, usta sanatçı ile sıra gecesi yaptı. Stüdyoda çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Sıra gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses, yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan İmparator "Allah’ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver” diyerek dua etti. Tatlıses’in bu hali adeta

İbrahim Tatlıses, son programında gözyaşlarına boğuldu. 'İbo Show'un son bölümünde Zekeriya Ünlü konuk olurken, programda sıra gecesi yapıldı.

Stüdyoda çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Sıra gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses, duygusal anlar yaşadı.

GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ

Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

İmparator, "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti.

Zekeriya Ünlü de "Neler yapmışsın abi, hep söylüyorum bu dünyaya bir İbrahim Tatlıses daha gelmez" ifadelerini kullandı.

TATLISES'TEN 11 YIL SONRA BİR İLK

Geçtiğimiz hafta İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu İbo Show'da; İmparator sevenlerine sürpriz yapmıştı. Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını seslendirmişti.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu… İmparator yürekleri dağladı: Allah'ım sesimi geri ver
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