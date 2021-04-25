İbrahim Tatlıses gözyaşlarına boğuldu… İmparator yürekleri dağladı: Allah'ım sesimi geri ver

İbrahim Tatlıses, son programında gözyaşlarına boğuldu. 'İbo Show'un son bölümünde Zekeriya Ünlü konuk olurken, programda sıra gecesi yapıldı.
Stüdyoda çiğ Köfte yoğuruldu, türküler söylendi. Sıra gecesinin bir bölümünde İbrahim Tatlıses, duygusal anlar yaşadı.
GÖZYAŞLARIYLA DUA ETTİ
Programda eski görüntülerin VTR'sini görünce duygusal dakikalar yaşayan İbrahim Tatlıses, ağlayarak Allah'a yakardı.
İmparator, "Allah'ım sesimi geri ver! Sesimi geri vermezsen oturduğum yeri geri ver. Senden önüne eğilerek rica ediyorum. Derdi sen verdin dermanımı da ver" diyerek dua etti.
Zekeriya Ünlü de "Neler yapmışsın abi, hep söylüyorum bu dünyaya bir İbrahim Tatlıses daha gelmez" ifadelerini kullandı.
TATLISES'TEN 11 YIL SONRA BİR İLK
Geçtiğimiz hafta İrem Derici, Deniz Seki, Sinan Akçıl ve Erkan Petekkaya'nın konuk olduğu İbo Show'da; İmparator sevenlerine sürpriz yapmıştı. Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' adlı yeni şarkısını seslendirmişti.