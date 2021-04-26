‘Japonya’ya atom bombası attınız Kızılderilileri katlettiniz sen önce geçmişine bak’

ABD Başkanı John Biden'ın Ermeni olaylarıyla ilgili 'soykırım' ifadesi kullanmasına sanat dünyasından tepki yağdı. Cenk Eren; "Tarihimizde soykırım yok, soykırım arayanlar dönüp kendi tarihlerine baksınlar, bolca görürler" dedi. Şenol İpek, "Açalım tüm arşivleri, dünya görsün gerçek katliamı Ermeni çetelerinin yaptığını…" dedi. Sinan Akçıl ise "Senden hiç hoşlanmamakta haklıymışım Biden... Boş konuşma" dedi.Fazıl Say; "Amerika'nın, Kızılderili soykırımı ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi 'böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" dedi. Alişan ise "Bizim tarihimiz şanla, şerefle dolu. Soykırım arayanlar, kendi tarihlerine baksın" dedi.