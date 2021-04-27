Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 27 Nisan 2021 Salı Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Nisan 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY AKREP BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Sabahın ilk ışıklarında 7 derecede Akrep burcunda Dolunay meydana geldi. Dolunay'ın etkisi dünyada acil ekonomi zirveleri gerçekleştirilebileceğini işaret ediyor. Paranın patronları dünyaya meydan okuyabilir. Bugünden sonra birçok ülkenin eş zamanlı olarak uydu attığına şahit olacağız.
Koç: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Hayatında çıkan beklenmedik pürüzler işlerinin yavaşlamasına nenden olabilir.
Boğa: Fuzuli harcamalarını askıya almış biri olarak maddi durumunun iyileştiğini gözlemleyebilirsin. Güvenliğin ve güvencen her konuda senin için önem teşkil ediyor.
İkizler: Sabit su burcunda Dolunay meydana geliyor. Hayatında yapacağın değişikliler için bazı gözlemler yapmana gerek olabilir.
Yengeç: Gün içerisinde sosyal medya üzerinden iletişim kurduğun arkadaşın ile verimli bir sohbet gerçekleştirebilirsin. Seni mutlu eden odaklara yönelmek istiyorsun.
Aslan: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ilişkinde yaşadığın problemlerin suçlusu olarak 3. Şahısları görebilirsin.
Başak: Maddi anlamdaki kazanımlarını bir banka hesabına koyarak değerlendirmek isteyebilirsin. Online alışveriş tutkuna ara vermen gerektiğini düşünüyorsun.
Terazi: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Aile büyüklerin arasında devam eden küslüklerin sonunu getirmek isteyebilirsin.
Akrep: Çevrende gelişen konuları anlamaya ve yorumlayamaya yetişemeyebilirsin. Zihnini dinlendirmeye ihtiyacın var.
Yay: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. Uzun zamandır ilişkisi olmayan bir Yay burcuysan hoşlandığın kişiye duygularını açıklamak isteyebilirsin.
Oğlak: İddialı tavırların ile planlarından ödün vermediğin bir gün olabilir. Olumsuz düşünen insanlar önüne engeller çıkarsa da hızlı çözümler üretebiliyorsun.
Kova: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. Geçmişinden ders çıkaracağın bir gündesin. Tecrübelerin hayatında senin için önemli bir yer tutuyor.
Balık: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Peşin hükümlü olmamaya gayret sarf etmelisin. Bugün vereceğin kararlar geleceğin açısından önemli olabilir.
DOLUNAY AKREP BURCUNDA
Bugün sabahın ilk ışıklarında Türkiye enlem ve boylamına göre 7 derece ile Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay hepimizi yakından ilgilendirmekle beraber kolektif bir dünya döngüsünün de habercisi…
Dolunay Vites Yükseltecek!
Suyun sabit fikirli burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, aslına bakarsanız 2021'de gaza basacak ve vites yükseltecek. Dünyanın daha hızlı dönüşüne şahit olurken denizleri ısıtacak ve dünyadaki birçok boğazı da konuşacağımızın habercisi olacak. Belki de bu yılın en baş döndürücü günleri bu Dolunay ile "start" veriyor. Akrep Dolunay'ının bu yıl getireceklerini size farklı bir biçimde aktarmak istedim. Uzun maddeler şeklinde dökmek istedim. Çünkü bu baş döndürücü günlerde hızlı ve kolay okunur olması sizler için de iyi olacak.
Akrep Dolunay'ının Havadisleri;
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Akrep Dolunay'ında Yapma