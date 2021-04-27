Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 27 Nisan 2021 Salı Bugün burcunuz neler söylüyor?
Giriş Tarihi: 27.4.2021 08:48

Uzman Astrolog ile ! 27 Nisan 2021 Salı Bugün burcunuz neler söylüyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 27 Nisan 2021 Salı Bugün burcunuz neler söylüyor?

konusunda herkesin tek bildiği isim olan ile 27 Nisan 2021 Salı günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Nisan ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 27 Nisan 2021 Salı günü için günlük

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Nisan 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Nisan 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "DOLUNAY AKREP BURCUNDA" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 27 NİSAN 2021 SALI

Astrogündem: Sabahın ilk ışıklarında 7 derecede Akrep burcunda Dolunay meydana geldi. Dolunay'ın etkisi dünyada acil ekonomi zirveleri gerçekleştirilebileceğini işaret ediyor. Paranın patronları dünyaya meydan okuyabilir. Bugünden sonra birçok ülkenin eş zamanlı olarak uydu attığına şahit olacağız.

Koç: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Hayatında çıkan beklenmedik pürüzler işlerinin yavaşlamasına nenden olabilir.

Boğa: Fuzuli harcamalarını askıya almış biri olarak maddi durumunun iyileştiğini gözlemleyebilirsin. Güvenliğin ve güvencen her konuda senin için önem teşkil ediyor.

İkizler: Sabit su burcunda Dolunay meydana geliyor. Hayatında yapacağın değişikliler için bazı gözlemler yapmana gerek olabilir.

Yengeç: Gün içerisinde sosyal medya üzerinden iletişim kurduğun arkadaşın ile verimli bir sohbet gerçekleştirebilirsin. Seni mutlu eden odaklara yönelmek istiyorsun.

Aslan: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan ilişkinde yaşadığın problemlerin suçlusu olarak 3. Şahısları görebilirsin.

Başak: Maddi anlamdaki kazanımlarını bir banka hesabına koyarak değerlendirmek isteyebilirsin. Online alışveriş tutkuna ara vermen gerektiğini düşünüyorsun.

Terazi: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Aile büyüklerin arasında devam eden küslüklerin sonunu getirmek isteyebilirsin.

Akrep: Çevrende gelişen konuları anlamaya ve yorumlayamaya yetişemeyebilirsin. Zihnini dinlendirmeye ihtiyacın var.

Yay: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. Uzun zamandır ilişkisi olmayan bir Yay burcuysan hoşlandığın kişiye duygularını açıklamak isteyebilirsin.

Oğlak: İddialı tavırların ile planlarından ödün vermediğin bir gün olabilir. Olumsuz düşünen insanlar önüne engeller çıkarsa da hızlı çözümler üretebiliyorsun.

Kova: Su burcunda Dolunay meydana geliyor. Geçmişinden ders çıkaracağın bir gündesin. Tecrübelerin hayatında senin için önemli bir yer tutuyor.

Balık: Akrep burcunda Dolunay meydana geliyor. Peşin hükümlü olmamaya gayret sarf etmelisin. Bugün vereceğin kararlar geleceğin açısından önemli olabilir.

DOLUNAY AKREP BURCUNDA

Bugün sabahın ilk ışıklarında Türkiye enlem ve boylamına göre 7 derece ile Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu Dolunay hepimizi yakından ilgilendirmekle beraber kolektif bir dünya döngüsünün de habercisi…

Dolunay Vites Yükseltecek!

Suyun sabit fikirli burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, aslına bakarsanız 2021'de gaza basacak ve vites yükseltecek. Dünyanın daha hızlı dönüşüne şahit olurken denizleri ısıtacak ve dünyadaki birçok boğazı da konuşacağımızın habercisi olacak. Belki de bu yılın en baş döndürücü günleri bu Dolunay ile "start" veriyor. Akrep Dolunay'ının bu yıl getireceklerini size farklı bir biçimde aktarmak istedim. Uzun maddeler şeklinde dökmek istedim. Çünkü bu baş döndürücü günlerde hızlı ve kolay okunur olması sizler için de iyi olacak.

Akrep Dolunay'ının Havadisleri;

  • Akrep Dolunay'ı kamu sektörünü yakından ilgilendirecek.
  • Dünya genelindeki Boğazların sıkıştığına ve stratejik diplomasinin çıkmaza girdiğine tanıklık edeceğiz.
  • Komşularımızla olan dengemizi masaya yatıracağız.
  • Bilim adamları ön planda olacak.
  • Yeni aşılar, solüsyonlar ve hapların çıkacağını konuşacağız.
  • Havalimanları yeni düzenlemeler ile karşı karşıya kalacak.
  • Ülkemize ambargo uygulayan ülkeler ile iletişimimiz değişecek.
  • Sosyal güvenlik ve kolektif bakış açısı anlayışı değişebilir.
  • Eğitim alanında alınan kararlara yenileri eklenebilir.
  • Uluslararası uçuş firmalarının yaşayacağı maddi sıkışmalar gündeme gelebilir.
  • Ekonomiyi ve parayı daha fazla konuşacağız.
  • Meraklılarına duyurulur! Altın daha çok gündeme gelecek.

İlişkilerde;

  • Aralarında sorun olan ilişkiler yavaş yavaş buzları eritmek isteyecek.
  • Fırtınası dinmeyen aşklar Akrep Dolunay'ında daha fazla ön plana çıkacak.
  • Uzun zamandır ilişkisi olanlar bu süreçte önemli kararlar alabilir. Özellikle de evliler için önemli süreçler kapıda.
  • Yarım kalan ilişkiler masaya yatırılacak.
  • İlişkiye dahil olmaya çalışan kişilere karşı yapacağınız sert çıkışlar sizi yorabilir.
  • Evliliğinizde sorunlar varsa Dolunay süresince dikkatli ve gözlemci olun.

Akrep Dolunay'ında Yapma

  • Teknolojik alet alma (Telefon, Bilgisayar, Tablet)
  • Estetiği abartma
  • Maillerini kontrol etmeyi unutma
  • Üzerinizdeki yorgunluğu görmezden gelmeyin.
  • Fikirlerinizi herkesle paylaşmayın.
  • Herkese laf yetiştirmeye uğraşmayın.
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! 27 Nisan 2021 Salı Bugün burcunuz neler söylüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA