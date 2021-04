Yemin dizisinin Emir’i Gökberk Demirci bombayı patlattı! Gökberk Demirci ve Özge Yağız ne zaman evleniyor?

İYİ Kİ OYUNCUYUM

Babanızın denizci olduğunu söylemiştiniz, hiç babanızın mesleğini yapmayı düşündünüz mü?

Düşünmedim. Zamanında çok ayrı kaldığımız oluyordu onun işleri icabı. Şimdi o günleri düşününce pek istemezdim açıkçası ayrı kalmak. Ama iş bu, herkesin işine de işine olan sevgisine de çok büyük saygı duyuyorum. Ben biraz aidiyetçiyim. Mesela "İyi ki oyuncuyum" diyebilirim. Daha önce spor aşığı da bir insandım. Zamanında da oyunculuktan önce "İyi ki sporcuyum" diyordum.

Biraz da mükemmeliyetçilik olabilir, yaptığı her işi en iyi şekilde yapıp bağlanmak…

Evet; başarılı, doğru yolda, en iyi şekilde yapabilmek. Onun hazzı çok daha başka oluyor benim için.

Oyunculuk serüveninizi konuşmak istiyorum. "Tesadüfen" oldu demiştiniz. Önce onu bir kısa dinleyebilir miyiz?

Ne kadar doğru bir cümle olacak bilmiyorum ama hayatı çok fazla planlı programlı yaşayan birisi değilim. Çünkü çok klişe olacak ama; malum hayat. Her an her şey olabiliyor. Başımıza ne geleceğinin garantisi yok. O yüzden kestiremiyoruz önümüzü. Bu benim için gerçekten tesadüf.

Deli gibi spor yapıyordum. Hayatımın her şeyi spordan ibaretti. Ya da hayatım spordan ibaretti. Şans eseri başladı. Bir iki ziyaret esnasında gelişen bir şey. Sonrası çorap söküğü gibi kendiliğinden geldi. Ama istemiştim, kendimi çok mutlu hissediyordum oyunculukla alakalı herhangi bir şey yaparken. Bulunduğum her yer sanki benim evim gibiydi, her insan ailemden birileri gibiydi. O yüzden dört elle sarılmıştım. Şükürler olsun istediğim mesleği de şu an yapıyorum.