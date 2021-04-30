Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!

Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunmuştu.
Yaman ile evleneceği konuşulan Diletta Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin'le dudak dudağa görüntülendi.
Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.
İhanet iddialarının basına yansımasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.
Akalın; Can Yaman'ın sevgilisi hakkında, "Kız güzel olsa içim yanmaz. Çirkin ama paylaşılamıyor... Her zaman çirkinlik şansı önemli diyorum" açıklamasıyla şoke etti.
NE OLMUŞTU?
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikiliden Can Yaman'ın aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekmiş ve iddiaları kuvvetlendirmişti.