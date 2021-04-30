Haberler Günaydın Haberleri Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!
Giriş Tarihi: 30.4.2021 10:12 Son Güncelleme: 30.4.2021 10:20

'a eden 'ya 'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!

Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!

Ünlü oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Kısa süreli ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanan ve İtalyan spiker sevgilisi 'ya evlilik teklifi eden Can Yaman, önceki gün şoku yaşamıştı. İtalyan basınına yansıyan habere göre Can Yaman'ın evlilik teklif ettiği Diletta Leotta, başka bir erkekle öpüşürken görüntülendi. Haberin magazin dünyasında bomba etkisi yaratmasının ardından 'dan da yorum gecikmedi. Demet Akalın, Diletta Leotta hakkında yazdıklarıyla bir anda gündeme oturdu.

Sandokan dizisinin hazırlıkları ve çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spiker Diletta Leotta'ya evlenme teklifinde bulunmuştu.

Yaman ile evleneceği konuşulan Diletta Leotta, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin'le dudak dudağa görüntülendi.

Leotta ve Ryan Friedkin'in İtalyan basınında yayınlanan samimi görüntüleri sosyal medyada da hızla yayıldı.

İhanet iddialarının basına yansımasının ardından ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

Akalın; Can Yaman'ın sevgilisi hakkında, "Kız güzel olsa içim yanmaz. Çirkin ama paylaşılamıyor... Her zaman çirkinlik şansı önemli diyorum" açıklamasıyla şoke etti.

NE OLMUŞTU?

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikiliden Can Yaman'ın aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekmiş ve iddiaları kuvvetlendirmişti.

BAŞKASIYLA ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDI

Dün ise İtalyan basınına bu beraberliğin ihanetle sonuçlandığı bilgisi paylaşıldı. Hatta İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın milyarder bir iş adamıyla öpüşürken görüntüleri yayınlandı.

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Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!
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