Can Yaman'a ihanet eden Diletta Leotta'ya Demet Akalın'dan flaş yorum! Demet Akalın Diletta Leotta hakkındaki yorumuyla olay yarattı!

NE OLMUŞTU?

Bir süredir ayrıldıkları konuşulan hatta 'reklam mı yoksa gerçekten aşk mı?' sorusunun gündemden düşmediği ikiliden Can Yaman'ın aktif olarak kullandığı Instagram hesabını kapatması dikkat çekmiş ve iddiaları kuvvetlendirmişti.