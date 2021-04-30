Mevlüt Tezel: Ne değişti Athena Gökhan?

thena grubunun ünlü solisti Gökhan Özoğuz yine bir şeylere sinirlenip "Hâlâ maç tweet'i atan var. Sahte hesaplarla TT. Ülkede her şey her yönden çökmüş. Ne maçı yahu? Hangi maç? Neyin maçı?" diye devam eden bir tweet paylaştı. Herkes sinirlenebilir, içini dökebilir ama milyonlarca insanın takip ettiği bir sanatçıdan mantıklı cümleler beklemek hakkımız. Acun Ilıcalı'nın yarışmalarında jüri üyesiyken, "Etliye sütlüye karışmam, paramı alırım, işime bakarım" diyen Athena Gökhan'ın hayatında ne değişti?
Ne değiştiğini söyleyeyim; eskiden şarkılarıyla hayatımıza renk katan bir müzisyenken şimdi çok politik oldu! Her görüşten milyonların sevdiği bir şarkıcı, zamanla sürekli dikkat çekmeye çalışan, popülist paylaşımlar yapan bir Twitter muhalifi oldu. Athena Gökhan gibi yetenekli bir müzisyenin yalanlar ve kısır çekişmelerle dolu siyasetin içinde ne işi var?
Evet, Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorunlar yaşanıyor. Hayat eskisinden daha zor! Hayat mücadelesi daha sert geçiyor. İnsanların pandemi yasaklarından iyice bunaldığı bir dönemde Athena Gökhan ciddi ciddi "Neden maç izliyorsunuz?" diye soruyor! Futbolla ülkenin durumu ne alaka? İnsanlar futbol izleyip kafa dağıtmasın mı, sevinmesin mi? Ne yapsınlar?
"Ne derlerse desinler taraftarız biz / Hiç takmadık takmayız taraftarız biz / Gururumuzsun sen yeşil sahada / Koca dünya bir yana sen bir yana..." şarkı sözleriyle şöhret olan Athena Gökhan değil miydi? Acun'un programlarında şen şakrak takılırken ülkede hiç mi sorun yoktu? Dünya eskiden de acımasızdı, bugün de... Bugün Covid-19 var, ekonomik küçülme var diye hiçbir şey yapmayıp kederlenelim mi? Athena Gökhan, Twitter muhalifi olunca biz de hayata dair tüm keyiflerimizi bir kenara bırakıp sadece sorunlara mı odaklanacağız?
Birçok insanın bugünlerdeki tek eğlence kaynağı futbol mu sorun oldu şimdi? Hayata dair güzel keyifli konulardan bahsetmek yerine sadece Covid-19'u, ekonomiyi konuşup, yeraltına mı inelim? "Önce devrim, sonra aşk" deyip 80'lerdeki gibi devrimcilik mi oynayalım?