Mevlüt Tezel: Ne değişti Athena Gökhan?

"Ne derlerse desinler taraftarız biz / Hiç takmadık takmayız taraftarız biz / Gururumuzsun sen yeşil sahada / Koca dünya bir yana sen bir yana..." şarkı sözleriyle şöhret olan Athena Gökhan değil miydi? Acun'un programlarında şen şakrak takılırken ülkede hiç mi sorun yoktu? Dünya eskiden de acımasızdı, bugün de... Bugün Covid-19 var, ekonomik küçülme var diye hiçbir şey yapmayıp kederlenelim mi? Athena Gökhan, Twitter muhalifi olunca biz de hayata dair tüm keyiflerimizi bir kenara bırakıp sadece sorunlara mı odaklanacağız?