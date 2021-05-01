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Giriş Tarihi: 1.5.2021 12:13 Son Güncelleme: 1.5.2021 12:14

Survivor ikincisi 'dan şampiyon Canseven'e şok sözler! "Cemal Can gerçek bir Survivor değil!"

Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'dan şampiyon Cemal Can Canseven'e şok sözler! Cemal Can gerçek bir Survivor değil!

yarışmasının şampiyonu Canseven ile ikincisi , sık sık karşı karşıya geliyor. Best Model seçilen, modellik ve oyunculuk yapan, ‘Survivor’dan sonra da kitap ve şarkı çıkaran Barış Murat Yağcı, kitabında yer alan bir ifadeyle gündeme bomba gibi düştü. Barış Murat Yağcı'nın "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin ‘Survivor’ olduğunu hiçbir zaman düşünmedim” ifadelerine yer vermesi herkesi şoke etti. İşte tüm detaylar...

Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında ikinciliği yakalamıştı. Yarışmadan sonra da Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, uzun süredir gündemden düşmüyor.

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı. Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti.

Hürriyet'e verdiği röportajda ne demek istediği sorulan Barış Murat Yağcı; "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki.

"BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"

Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" ifadelerini kullandı.

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'in ardından ikinci olmuştu. Yağcı ile Canseven'in bir süredir küs oldukları da iddia ediliyordu.

"SAKATLIK SONRASI PERFORMANSIM DÜŞTÜ"

Barış Murat Yağcı, "O zaman sen neden 'survivor' olamadın?" sorusuna, "Son bir buçuk ay bireyselliğe geçtiğimizde omzum artık bitik durumdaydı. Yoksa ilk dört aylık performansım yarışma tarihindeki en iyi rekordu. Beşinci ayda sakatlık yaşadıktan sonra performansım düştü" yanıtını verdi.

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Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'dan şampiyon Cemal Can Canseven'e şok sözler! "Cemal Can gerçek bir Survivor değil!"
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