Survivor ikincisi Barış Murat Yağcı'dan şampiyon Cemal Can Canseven'e şok sözler! "Cemal Can gerçek bir Survivor değil!"

"BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"

Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" ifadelerini kullandı.