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Giriş Tarihi: 2.5.2021

Biz açlıktan dert yanıyoruz MSG başkanı yemek tarifi veriyor

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Biz açlıktan dert yanıyoruz MSG başkanı yemek tarifi veriyor

Müzisyenlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı , sosyal medyada yemek tarifleri verdiği videoları paylaşıyor. Ünlü şarkıcılar, Erçetin’in duyarsızlığına isyan etti

Salgın döneminde ekonomik zorluklar yaşayan müzik emekçileri, seslerinin duyulmasını beklerken MSG Başkanı Candan Erçetin, sosyal medyada yemek tarifleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isimler, bu duruma tepki gösterdi. Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner, "Onlarca müzisyen intihar etti, enstrümanlarını sattı. Bunlar yaşanırken böyle yemek tarifi vermesi hoş değil. Ayıp bir görüntü" dedi.

BİZİ UMUTSUZLUĞA SEVK EDİYOR
Genç şarkıcı Çağrı Kaymak, "Böylesine zor bir süreçte destek görmek yerine görmezden gelinmek sadece umutsuzluğa sevk ediyor. Kendisinden yemek tarifi yerine destek bekliyoruz" diye tepkisini dile getirdi. Şarkıcı Ardıç ise "Zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Biz açlıktan dert yanarken MSG Başkanı yemek tarifi veriyor. Bu tavır hiç yakışık almadı" diye konuştu.
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Biz açlıktan dert yanıyoruz MSG başkanı yemek tarifi veriyor
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