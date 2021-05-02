Biz açlıktan dert yanıyoruz MSG başkanı yemek tarifi veriyor

Salgın döneminde ekonomik zorluklar yaşayan müzik emekçileri, seslerinin duyulmasını beklerken MSG Başkanı Candan Erçetin, sosyal medyada yemek tarifleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü isimler, bu duruma tepki gösterdi. Şarkıcı Gökçe Kırgız Taner, "Onlarca müzisyen intihar etti, enstrümanlarını sattı. Bunlar yaşanırken böyle yemek tarifi vermesi hoş değil. Ayıp bir görüntü" dedi.Genç şarkıcı Çağrı Kaymak, "Böylesine zor bir süreçte destek görmek yerine görmezden gelinmek sadece umutsuzluğa sevk ediyor. Kendisinden yemek tarifi yerine destek bekliyoruz" diye tepkisini dile getirdi. Şarkıcı Ardıç ise "Zor durumda olan arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Biz açlıktan dert yanarken MSG Başkanı yemek tarifi veriyor. Bu tavır hiç yakışık almadı" diye konuştu.