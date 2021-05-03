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Giriş Tarihi: 3.5.2021 10:56 Son Güncelleme: 3.5.2021 11:05

ATV’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!

ATV’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!

ATV ve Çarşamba akşamlarının birincisi olan dizisinin yapımcısı ’dan çok konuşulacak yeni bir tarihi dizi daha geliyor. ’ın “Keşke böyle bir oğlum olsaydı” diyerek saygısını dile getirdiği tek hükümdar olan, cesaretin ete kemiğe büründüğü, onurlu savaşçı ’ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı “Bozkır Arslanı Celaleddin” yakında atv ekranlarında olacak.

ATV'den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha geliyor. İslam dünyasını içene sürüklendiği büyük bir iç savaş ve kaostan çıkarıp birleştirmeye çalışan, dünyayı kasıp kavuran Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ve onların yenilmezlik efsanesini yerle bir eden "Bozkır Arslanı Celaleddin"in hikayesini anlatan dizinin yapım ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ üstlendi.

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Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Kazakistanlı Nurgissa Almurat'ın yaptığı Türk-Özbek ortak yapımı 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in başrolünü Emre Kıvılcım, Özbekistanlı Yulduz Radjova, Rano Shodiyeva, Rayxoun Ulesanova, Tohir Saidov, Saide Rametova, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu üstlendi.

Dizinin kadrosunda Türkiye'den Cemal Hünal, Sezgin Erdemir, Ferhat Yılmaz, Kaan Yalçın gibi isimler de yer aldı.

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ATV’den çok konuşulacak tarihi bir dizi daha… Bozkır Arslanı Celaleddin yakında başlıyor!
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