Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arası neden bozuk? Gerçek böyle ortaya çıktı…

İddiaya göre; Mohammed Alsaloussi, Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir zamanlar ilişki yaşamış. Hatta o dönem, Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Merve Şentürk ikiliyi tanıştırmış.