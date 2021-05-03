Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan'ın arası neden bozuk? Gerçek böyle ortaya çıktı…

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisinin Chloe Loughnan olduğu ortaya çıkmıştı. Chloe Loughnan'ın, Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı ile arasının açıldığı iddia edildi.
İddiaya göre; Mohammed Alsaloussi, Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan ile bir zamanlar ilişki yaşamış. Hatta o dönem, Chloe Loughnan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Merve Şentürk ikiliyi tanıştırmış.
Chloe Loughnan'ın sık sık Miami'ye gidip kaldığı arkadaşının Meedo'yu tanıdığı ve ikiliyi de onun tanıştırdığı ifade edildi.
Snob Magazin'in haberine göre; Chloe Loughnan'ın Mohammed Alsaloussi ile birlikte olduğu dönemde Şeyma Subaşı ile de yakın dost oldukları ortaya çıktı.
Şimdilerde Chloe Loughnan'ın eski aşkı Mohammed Alsaloussi ile birlikte olan Şeyma Subaşı'nın eski dostu Chloe Loughnan ile görüşmediği öne sürüldü.
İddiaya göre; Chloe Loughnan, Şeyma Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi aşk yaşamaya başlaması sonrası Subaşı'ya tavır aldı.