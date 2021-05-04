Maraşlı’da sır perdeleri aralanmaya devam ediyor!

AZİZ VE İLHAN HAPİSHANEDEN KAÇTI!

Tutuklu olan Aziz ve İlhan ise tedavi altındayken hastaneden kaçmayı başardı. Baba oğul tekneyle yurtdışına kaçma planı yaparken Savaş'ın eline düştü. Necati'nin, Mahur ve Maraşlı'yı kurtarmasına öfkeli olan Savaş, ölmesini istediği Aziz ve İlhan'dan, babasının katilinin aslında Necati olduğunu öğrendi. Heyecan dolu bölümde şoke olan Savaş'ın, Necati'den nasıl intikam alacağı büyük merak konusu oldu.