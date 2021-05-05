Hande Erçel ilk kez sevgilisi Kerem Bürsin hakkında konuştu! İşte Hande Erçel'in aşk itirafı...

Yer aldıkları dizinin ilk bölümünden itibaren bir birlerine yakıştırılan ve sürekli aşk yaşadıkları yönünde haberler çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı gerçek oldu.
Dizilerinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Maldivler'de alan Kerem Bürsin ile Hande Erçel ardı ardına yaptıkları paylaşımlarla aşk iddialarını alevlendirmişlerdi.
Maldivler dönüşü ilk kez el ele görüntülenen Hande Erçel ile Kerem Bürsin aşkı belgelenmişti.
Hande Erçel, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu. Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözlerine karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu.
Çift, el ele karelerinden sonra bir hafta kaldığı Maldivler tatilinde de fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.
Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, dizi çekimlerine başladıklarını da söyledi. (Akif Yaman- Ayaklıgazete)