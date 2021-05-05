Hande Erçel ilk kez sevgilisi Kerem Bürsin hakkında konuştu! İşte Hande Erçel'in aşk itirafı...

Hande Erçel, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Kerem Bürsin hakkında ilk kez konuştu. Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözlerine karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu.