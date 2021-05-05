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Giriş Tarihi: 5.5.2021 12:59 Son Güncelleme: 5.5.2021 13:00

'in yakın dostu tarafını seçti! 'yla mesafe koyan Yasemin Özilhan'dan 'e takip!

Kerem Bürsin'in yakın dostu Yasemin Özilhan tarafını seçti! Serenay Sarıkaya'yla mesafe koyan Yasemin Özilhan'dan Hande Erçel'e takip!

Oyuncu çift ile , uzun yıllar doludizgin sürdürdükleri ilişkilerini 2019'da sonlandırmıştı. Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya ile ayrılığının ardından ise ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Kerem Bürsin ile yakınlığıyla bilinen ise ilişki boyunca çok yakın olduğu Serenay Sarıkaya'yla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti. Kısa süre önce Kerem Bürsin'in gönlünü rol arkadaşı 'e kaptırmasının ardından da Yasemin Özilhan, Erçel ile samimiyeti ilerletmeye başladı.

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti.

Takvim'in haberine göre; eşi İzzet Özilhan'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan Yasemin Hanım, "Serenay out, Hande in" dedi.

Ünlü oyuncunun şimdiki aşkı Hande Erçel'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, Erçel'i Instagram'da hemen takibe aldı.

Güzel oyuncu da "Takibe takip" dediği ve sosyetik güzeli geri takip etmeye başladı.

Böylece Hande Erçel, sevgilisi Bürsin'in ailesinden sonra şimdi de yakın dostlarından onay aldığını kanıtladı.

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Kerem Bürsin'in yakın dostu Yasemin Özilhan tarafını seçti! Serenay Sarıkaya'yla mesafe koyan Yasemin Özilhan'dan Hande Erçel'e takip!
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