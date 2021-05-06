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Giriş Tarihi: 6.5.2021 08:41 Son Güncelleme: 6.5.2021 08:41

eşi ’un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı! Sosyal medyadan aşkını böyle haykırdı!

Banu Ilıcalı eşi Efe Ceyhun’un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı! Sosyal medyadan aşkını böyle haykırdı!

'nın büyük kızı , eşi 'un doğum gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. Banu Ilıcalı, yaptığı paylaşımla adeta eşi Efe Ceyhun’a olan . Kızı Begüm ve eşi ile verdikleri bir kareyi paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım..." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın büyük kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun'un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Efe Ceyhun ile mutlu bir evliliği olan Banu Ilıcalı, eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Kızı Begüm ve eşi ile verdikleri bir kareyi paylaşan Banu Ilıcalı, "İyi ki doğdun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum! Eşim, aşkım, en iyi arkadaşım..." ifadelerini kullandı.

BANU ILICALI'NIN EŞİ EFE CEYHUN NE İŞ YAPIYOR?

Efe Ceyhun, uzun yıllar Türk Telekom şirketinde dijital pazarlama uzmanı olarak çalıştı.

Ceyhun, Eylül 2018'de 'Game Theory' adlı şirketini kurduğunu ilan etti. Efe Ceyhun ve Banu Ilıcalı, üniversitede tanıştılar.

Aşklarını ise evlilikle taçlandırdılar. Çiftin, Begüm adını verdikleri kızları Temmuz 2020'de dünyaya geldi.

Banu Ilıcalı, 10 aylık olan bebeği Begüm'ün yüzünü geçtiğimiz aylarda ilk kez göstermişti.

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Banu Ilıcalı eşi Efe Ceyhun’un doğum gününü romantik bir mesajla kutladı! Sosyal medyadan aşkını böyle haykırdı!
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