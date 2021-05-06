Haberler Günaydın Haberleri Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 6.5.2021 16:54

ünlülerden yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!

Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!

Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden , yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. olan ünlülerden Seda Sayan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. 'nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan'ın, iddialara göre 'da 30 dairesi, 'da 3 villası ve 'da bir evi var. 4 milyon dolara 'den Boğaz'a nazır bir aldığı konuşan Seda Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Hem reklam filminde oynayan hem de Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla yine adından söz ettirdi. Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.

YENİ EVİNİ ZEVKİNE GÖRE YAPTIRIYOR

Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden Seda Sayan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi. 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı konuşan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.

Hürriyet'in haberine göre; villayı komple soyduran ve çatısı dahil her yerine tadilat yaptıran sanatçının inşaat biter bitmez Gayrettepe'deki evinden buraya taşınacağı da söylentiler arasında.

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Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!
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