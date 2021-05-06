Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!

Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla yine adından söz ettirdi. Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.