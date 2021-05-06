Emlak zengini ünlülerden Seda Sayan yeni villası için kesenin ağzını açtı! Seda Sayan'ın Boğaz'a nazır villası dudak uçuklattı!

Hem reklam filminde oynayan hem de Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan, kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.
Yıllardır hem sahnelerde hem de ekranlarda olan Seda Sayan, yaptığı yatırımlarla yine adından söz ettirdi. Türkiye'nin emlak zenginlerinden olan sanatçının, iddialara göre İstanbul'da 30 dairesi, Bodrum'da 3 villası ve Londra'da bir evi var.
YENİ EVİNİ ZEVKİNE GÖRE YAPTIRIYOR
Pandemi sürecinde de boş durmayarak çalışmaya devam eden Seda Sayan, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. şimdi bu yatırımlara bir yenisini daha ekledi. 4 milyon dolara Büyükdere'den Boğaz'a nazır bir villa aldığı konuşan Sayan, şimdilerde evi kendi zevkine göre yeniden dekore ettiriyor.