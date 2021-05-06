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Giriş Tarihi: 6.5.2021 08:18 Son Güncelleme: 6.5.2021 08:26

'a büyük ayıp! Sözde eleştirmek uğruna çirkin emellerine alet etti

YÜKSEL AYTUĞ YÜKSEL AYTUĞ
Kenan Işık'a büyük ayıp! Sözde eleştirmek uğruna çirkin emellerine alet etti

2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı ile ilgili skandal bir paylaşım yapıldı. Bir kendini bilmez, pandemi ile ilgili kısıtlamaları sözde eleştirmek ve bu yolla 'tık' almak uğruna Kenan Işık ve ailesini çirkin emellerine alet etti. Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında Kenan Işık ve ailesine yapılan büyük terbiyesizliği kaleme aldı. İşte o yazdı…

Yani yazmaktan bile büyük hicap duyuyorum. Geçen hafta yüreğimi en çok acıtan olaydı.

Bir kendini bilmez, pandemi ile ilgili kısıtlamaları sözde eleştirmek ve bu yolla 'tık' almak uğruna değerli dostum Kenan Işık ve ailesini çirkin emellerine alet etti. "Halimiz Kenan Işık gibi, yaşıyoruz ama yaşamıyoruz" gibisinden saçmaladı, büyük terbiyesizlik etti.

Beni teselli eden ise bu çirkefin sosyal medyada çok güçlü bir şekilde eleştirilmesi, o ibareyi yazıp yazacağına pişman edilmesiydi. Öyle güzel, öyle anlamlı tepkiler verildi ki yüreğime az da olsa su serpildi.

Vicdan, insan olmanın en büyük erdemidir. Allah, cümlemizi 'vicdansızlardan' ırak eylesin…

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Kenan Işık'a büyük ayıp! Sözde eleştirmek uğruna çirkin emellerine alet etti
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