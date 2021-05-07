Fekeli Fikret ve Ümit’in planını suya düşürdü! Türkiye Bir Zamanlar Çukurova’yı izledi!

FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT İLE SINANDI! BİR KEZ DAHA TERK EDİLDİ!

Fekeli, Fikret'in Züleyha ile buluşması ve Ümit ile kurdukları oyunun ardından ikisinden de hesap sordu. Fikret'e de bu savaştan vazgeçmiyorsa Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyledi.

Fikret, önce istemedi ama Müjgan da ısrar edince Almanya'ya gitmeye ikna oldu. Müjgan'ın Fekeli'den izinsiz gitmeye gönlü razı olmasa da Fikret'e karşı koyamadı ve Kerem Ali'yi de alarak, arkalarında bir mektup ile Çukurova'dan ayrıldılar. Fekeli ve Lütfiye bu kaçışı Müjgan'ın bıraktıkları mektupla öğrenince yıkıldılar. Ancak, iki aşık Mersin'de Kerem Ali'nin pasaportunun çıkmasını beklerken, Müjgan gazeteden Ümit'in komada olduğu haberini okudu ve şok oldu. Hastaneyi aradığında da Fekeli'nin gözündeki şüphelinin Demir değil de Fikret olduğunu öğrenince Fikret'e haber vermeden otelden ayrıldı.

