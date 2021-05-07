Fekeli Fikret ve Ümit’in planını suya düşürdü! Türkiye Bir Zamanlar Çukurova’yı izledi!

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.
FİKRET'İN OYUNU TUTMADI AMA BİR KAZA DEMİR'İ YİNE PARMAKLIKLAR ARDINDA GÖTÜRDÜ!
Fikret ve Ümit arasındaki tartışma, Ümit'in merdivenlerden yuvarlanmasına sebep oldu! Üstelik Fikret, onu öylece bırakıp gitti! Fikret'ten hemen önce eve Demir geldiği ve tartıştıklarını da evde çalışan da gördüğü için, Demir baş şüpheli haline geldi! Tam da Sevda'nın tüm engelleme çabasına rağmen, Ümit ile arasında olanları Züleyha'ya anlatmak üzereyken, çiftliğe Jandarma geldi ve Demir'i tutuklayarak götürdü.
Mahkeme sırasında kurtulması için tek çare Ümit'in ifadesi idi. Ümit komadan çıktı ve ifadesi alınmak üzereyken bölüm sona erdi!
FEKELİ, FİKRET VE ÜMİT'İN PLANINI SUYA DÜŞÜRDÜ
Ümit, kendisini bir daha kaybetmemesi için, Demir ve Züleyha'nın evliliğini bitirtmesi gerektiğini söyleyince; Sevda ne yapacağını şaşırdı! Fekeli'ye Ümit'le ilgili tüm gerçekleri anlatıp yardım istedi. Ümit tam da Fikret ve Züleyha'nın beraber fotoğraflarını çekecekken Fekeli onu durdurdu. Fikret'le ilişkilerini, Demir'e kurdukları kumpasları bildiğini söyleyip, Ümit'i uzak durması konusunda uyardı. Olanlardan habersiz, Fikret ile buluşup konuşan Züleyha ise Demir'e gidip Fikret'le görüşmesini anlattı. Üstüne Şadi'nin bulduklarıyla, Fikret'in doğruları söylüyor olabileceğinden bahsetti. Demir, Züleyha'nın Fikret ile tek başına buluşmasına o kadar sinirlendi ki, onun anlattıkları ile ilgilenmedi bile!
ŞERMİN VE FÜSUN'UN MERAKI ÜMİT'İ KURTARDI
Fikret, Ümit'i bırakıp kimselere görünmeden evden çıktı gitti. Ancak o sırada "Ayla" sırrını ortaya çıkarmaya çalışan Şermin ve Füsun, Ümit'e gidip sormaya karar verdiler. Sevda ile bağlantısını anlamak için gittiler ama yerde kanlar içinde buldukları Ümit'i hemen hastaneye kaldırarak hayatını kurtarmış oldular. Üstelik hastanede Sevda'nı döktüğü gözyaşlarını görünce de ikisinin arasında bir bağlantı olduğundan emin oldular!
FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT İLE SINANDI! BİR KEZ DAHA TERK EDİLDİ!
Fekeli, Fikret'in Züleyha ile buluşması ve Ümit ile kurdukları oyunun ardından ikisinden de hesap sordu. Fikret'e de bu savaştan vazgeçmiyorsa Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyledi.
Fikret, önce istemedi ama Müjgan da ısrar edince Almanya'ya gitmeye ikna oldu. Müjgan'ın Fekeli'den izinsiz gitmeye gönlü razı olmasa da Fikret'e karşı koyamadı ve Kerem Ali'yi de alarak, arkalarında bir mektup ile Çukurova'dan ayrıldılar. Fekeli ve Lütfiye bu kaçışı Müjgan'ın bıraktıkları mektupla öğrenince yıkıldılar. Ancak, iki aşık Mersin'de Kerem Ali'nin pasaportunun çıkmasını beklerken, Müjgan gazeteden Ümit'in komada olduğu haberini okudu ve şok oldu. Hastaneyi aradığında da Fekeli'nin gözündeki şüphelinin Demir değil de Fikret olduğunu öğrenince Fikret'e haber vermeden otelden ayrıldı.