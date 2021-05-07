Ünlü futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızları ilk kez görüntülendi! İşte 3 aylık minik Adel'den ilk kare...

Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Gökhan Töre ile Buket Töre, geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmuştu.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre önceki gün Bebek'te görüntülendi. Lüks aracını park ederek bankamatikten para çeken Töre, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı.
Bir süre sahil turu attıktan sonra Etiler'e çıkan Töre, Adel adını verdikleri kızını bir evden aldı.