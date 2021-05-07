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Giriş Tarihi: 7.5.2021 09:19

Ünlü futbolcu ve 'nin kızları ilk kez görüntülendi! İşte 3 aylık 'den ilk kare...

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızları ilk kez görüntülendi! İşte 3 aylık minik Adel'den ilk kare...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu , ile geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmuştu. Kızlarına "Adel" ismini veren çift, henüz bebekleriyle bir paylaşımda bulunmadı. Gökhan Töre’nin eşi Buket Töre, önceki gün ise Bebek’te görüntülendi. Annesiyle sahil turu atan böylece ilk kez görüntülenmiş oldu...

Beşiktaş'ta top koşturan ünlü futbolcu Gökhan Töre ile Buket Töre, geçtiğimiz yıl şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra bebek müjdesi veren çift, geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmuştu.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gökhan Töre'nin eşi Buket Töre önceki gün Bebek'te görüntülendi. Lüks aracını park ederek bankamatikten para çeken Töre, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı.

Bir süre sahil turu attıktan sonra Etiler'e çıkan Töre, Adel adını verdikleri kızını bir evden aldı.

Hürriyet'in haberine göre; 3 aylık olan ve bakıcılar eşliğinde arabaya bindirilen minik Töre, ilk kez görüntülenmiş oldu.

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Ünlü futbolcu Gökhan Töre ve Buket Töre'nin kızları ilk kez görüntülendi! İşte 3 aylık minik Adel'den ilk kare...
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