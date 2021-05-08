Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!

Survivor sonrası arkadaşlıkları büyük bir aşka dönen Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı'dan üzücü bir haber geldi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Uzunca bir süredir aralarının açık olduğu iddia edilen ikili bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
NİSA BÖLÜKBAŞI AYRILIĞI DOĞRULADI
Survivor'da büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden ayrılık iddialarına cevap verdi ve ayrılığı doğruladı.
BÜYÜK AŞK BİTTİ! "HAYATTA BAŞARILAR DİLİYORUM"
Bölükbaşı takipçilerine yaptığı paylaşımda, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"YÜZLERCE KADINI TAVLAYIP ONUNLA YATMAK BANA TATMİN VERİYOR"
Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.
"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"
Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.
"REKLAMLAR BİTTİ"
Bu tepki çeken açıklamalarının ardından ise Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını açıklaması da dikkat çekti. İkilinin takipçileri olan biteni şöyle yorumladı: "Reklamlar bitti."