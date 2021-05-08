Haberler Günaydın Haberleri Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!
Giriş Tarihi: 9.5.2021 00:24 Son Güncelleme: 9.5.2021 00:45

aşıkları ile ayrıldı!

Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!

Katıldığı yarışma programından sonra büyük bir kitle edinen ve oyuncu , uzunca bir süredir aşk yaşıyordu. Aralarının açık olduğu ileri sürülen ikiliden üzücü haber geldi. Bugün Nisa Bölükbaşı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak büyük aşkın sona erdiğini takipçilerine duyurdu.

Survivor sonrası arkadaşlıkları büyük bir aşka dönen Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı'dan üzücü bir haber geldi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Uzunca bir süredir aralarının açık olduğu iddia edilen ikili bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

NİSA BÖLÜKBAŞI AYRILIĞI DOĞRULADI

Survivor'da büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden ayrılık iddialarına cevap verdi ve ayrılığı doğruladı.

BÜYÜK AŞK BİTTİ! "HAYATTA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bölükbaşı takipçilerine yaptığı paylaşımda, "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek

"YÜZLERCE KADINI TAVLAYIP ONUNLA YATMAK BANA TATMİN VERİYOR"

Barış Murat Yağcı çıkardığı kitabında, "Yüzlerce kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor" sözüyle tepki çekmişti. Bu sözler sonrası tepkiler büyüyünce Yağcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.

"20'Lİ YAŞLARIMI VE O DÖNEME AİT DÜŞÜNCELERİMİ PAYLAŞTIM"

Yağcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "20'li yaşlarımın başında kendi küçük çevremde yaşadıklarımı ve o döneme ait düşüncelerimi paylaştım." şeklinde bir açıklama yaptı.

"REKLAMLAR BİTTİ"

Bu tepki çeken açıklamalarının ardından ise Bölükbaşı'nın ayrıldıklarını açıklaması da dikkat çekti. İkilinin takipçileri olan biteni şöyle yorumladı: "Reklamlar bitti."

İklim krizini tohum topları çözecek
İklim krizini tohum topları çözecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA