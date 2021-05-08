Survivor aşıkları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı ayrıldı!

Survivor sonrası arkadaşlıkları büyük bir aşka dönen Nisa Bölükbaşı ve oyuncu Barış Murat Yağcı'dan üzücü bir haber geldi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Uzunca bir süredir aralarının açık olduğu iddia edilen ikili bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınladı.