Anne duası kaderi değiştirir

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu, Anneler Günü nedeniyle özel açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, gençlere tavsiye verdi: "Anneniz cennetinizdir. En hayırlı iş, anne gönlü almaktır. Anne duası; kaderi hayırlı şekilde çevirendir. Sakın anne bedduasını almayın, onun gözünü yaşartmayın, üzülmesine müsaade etmeyin!"HATİPOĞLU, kalbi kırılan anaların mutlaka gönüllerinin alınmasını istedi: "Git yanına ayağını öp seni affetsin ki, Allah da seni affetsin!" Nihat Hoca, "Üç şeye bakmak ibadettir" dedi ve onları şöyle sıraladı: "Annenin yüzüne bakmak, Kuran-ı Kerim'e bakmak ve Kabe'ye bakmak…"