Osman Bey Malhun Hatun ile evlenme kararı verir! Türkiye çarşamba akşamı ‘Kuruluş Osman’ izledi

Togay'ın kampına giderek Umur Bey'in kampına saldıracağını söyleyen Nikola, Umur Bey'in Osman Bey'in himayesinde olduğunu ve anlaşmalarının bozulduğunu bildirdi. Umur Bey ise Nikola ile birlikte planladığı gibi Togay'ın kampını basmak üzere yola çıktı. Bu sırada Malhun Hatun'u istemek üzere Şeyh Edebalı, beyler ve hediyelerle birlikte Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Üstelik Malhun Hatun da ziyaretlerinin sebebinden habersizdi. Şeyh Edebalı'nın "Hayırlı bir iş için geldik" sözleri Malhun Hatun'u şaşkınlığa sürükledi.