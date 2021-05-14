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Giriş Tarihi: 14.5.2021 08:30

davasında son dakika: Gizlilik ihlali!

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında son dakika: Gizlilik ihlali!

Son dakika haberi... Yaşadığı evliliğin ardından şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu 'dan şikayetçi olan öğretmen tekrar mahkemeye başvurdu. Eda Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti. İşte sansasyonel şiddet olaylarının yaşandığı iddia edilen İsmail Küçükkaya davasından son dakika gelişmeleri

Son dakika Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | YENİDEN BAŞVURDU: "MÜCADELEM KADINLAR İÇİN"

Evliliğinde şiddet gördüğünü itiraf eden ve eski eşi Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'dan şikayetçi olan öğretmen Eda Demirci, yeniden mahkemeye başvurdu. Dava sürecinde kansere yakalanan ve ''Şiddete uğramış tüm kadınlar adına mücadele ediyorum'' açıklamasında bulunan Demirci, davanın gizliliğinin ihlal edildiğini açıkladı.

ÖZEL HAYATIM İFŞA EDİLDİ

Küçükkaya'nın boşanma davası aşamasında vekilliğini yapan Avukat Nezihe Hıdıroğlu'nun basın açıklaması adı altında dava dosyasına sunulan gizli protokolü paylaştığı belirtildi.

Demirci, hayat mücadelesi verirken özel hayatının bu şekilde ifşa edilmesinin kendisini derinden üzdüğünü dile getirerek suç duyurusunda bulundu.

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İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında son dakika: Gizlilik ihlali!
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