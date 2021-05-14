Müjgan Züleyha’ya dost eli uzattı ama? Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi: Bir Zamanlar Çukurova

FİKRET TÜM HESABI KAPATMAYA HAZIRLANIRKEN YENİ BİR SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA

Fekeli, Ümit'in başına gelenlerin Fikret'in işi olduğunu düşündü. Peşinden Mersin'e gitti. Ancak o sırada Fikret, otelden çıkmış; Şadi ve adamları tarafından kaçırılmıştı. Fekeli konağa döndüğünde Müjgan da geldi ve olan biteni anlatıp babasından özür diledi.

Ümit'e zarar verenin Demir olamayacağını, Demir'i evden çıkarken gördüğünü de anlattı.

Lütfiye sayesinde adamların elinden kurtulan Fikret, her şeyi geride bırakıp Adana'dan ayrılmaya karar verdiğinde, Ümit'in ifadesini öğrendi. Geri dönüp, olayı anlatmaya karar verdi. Ancak o karakola gittiğinde, Züleyha da çiftlik baskının sorumlusu olarak ondan şikâyetçi olmuştu. Fikret'in ifadesi ile Demir serbest kaldı ama Fikret diğer suçlama nedeniyle tutuklandı!