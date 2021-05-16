Şarkıcı Kibariye'nin borçları yüzünden başı dertte! Alacaklılar villasına çöktü!

Ünlü şarkıcı Kibariye kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuştu. Sık sık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet haberleri ile gündeme gelen çift bu kez parasal sıkıntıya düştükleri yönündeki haberlerle gündemde.
Magazin kulislerinde konuşulan habere göre; borçları yüzünden başı dertte olan 60 yaşındaki Kibariye Bodrum Gündoğan'daki havuzlu villasını satışa çıkarttı. Alacaklıların gayriresmi olarak el koyduğu villasını satışa çıkarmak zorunda kalan Kibariye 5 milyon TL istiyor.
Kibariye'nin, Bodrum Gündoğan'daki havuzlu villasını pandemi ve biriken borçları yüzünden satışa çıkarmak zorunda kaldığı iddia edildi.
5 MİLYON TL
3.8 milyon TL borcu olduğu öne sürülen ünlü şarkıcının, villaya 5 milyon TL fiyat biçtiği konuşuluyor.
Hatta Kibariye'nin alacaklılarının eve gayriresmi bir şekilde el koyup, yerleştikleri ve şikayet üzerine polislerin evi boşalttığı söyleniyor.
"İLK ÇIKTIĞIMDA ÇOK YADIRGANDIM"
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk olan Kibariye, 45 yıl önce müzik kariyerine başladığı dönem yaşadığı zorlukları anlatmıştı.
Şarkıcı, "İlk çıktığım zaman çok yadırgandım. 'Çingene' de dahil birçok şey dediler. O zaman çocuktum ve biri bir şey söylerse ne cevap verebilirim, neyle karşılaşabilirim diye ürküyordum. 30 yaşında kendime geldim. Hakaretleri ve hor görmeleri geç anladım ama hepsinin de hakkından terbiyemle, onlara iyi davranarak, mikrofonlara 'İnsan insandır, ayrım yapmayın. Hepimiz kardeşiz, küçülen büyür' diyerek geldim" ifadelerini kullandı.