Şarkıcı Kibariye'nin borçları yüzünden başı dertte! Alacaklılar villasına çöktü!

Şarkıcı, "İlk çıktığım zaman çok yadırgandım. 'Çingene' de dahil birçok şey dediler. O zaman çocuktum ve biri bir şey söylerse ne cevap verebilirim, neyle karşılaşabilirim diye ürküyordum. 30 yaşında kendime geldim. Hakaretleri ve hor görmeleri geç anladım ama hepsinin de hakkından terbiyemle, onlara iyi davranarak, mikrofonlara 'İnsan insandır, ayrım yapmayın. Hepimiz kardeşiz, küçülen büyür' diyerek geldim" ifadelerini kullandı.