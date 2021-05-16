Yeşilçam İMÇ’ye haksızlık etti

1974'ten beri Unkapanı'nda olan ve İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nı (İMÇ) terk etmeyen müzik yapımcılarından biri Muhteşem Candan… Elenor Plak'ın sahibi olan Candan, müzik tarihimizin en büyük tanıklarından biri. Plak döneminden kasete, kasetten CD'ye, CD'den de dijital ortama geçişi bizzat yaşadı. 300'den fazla sanatçı ile yolu kesişen Muhteşem Candan'ın yaptığı plakların birçoğu zamanla sinemaya da uyarlandı. Ünlü müzik yapımcısı, Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Zeki Müren, Gülden Karaböcek, Muazzez Ersoy, Gönül Yazar, Ayşe Tunalı, Ajda Pekkan, Hüner Coşkuner ve daha birçok ünlü isimle de çalıştı.Candan, müzik sektörüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eskiden müziğin kalbi olan Unkapanı'na en büyük darbeyi sinemanın vurduğunu söyledyen Candan, "Bir dönem sinemada şöyle bir furya vardı: Başroldeki kişi eline aldığı bağlaması ile Unkapanı'na gelirdi. Oldukça fakir ve çaresiz olan bu kişi ardından hemen plaklar, gazinolar, kasetler ile büyük bir şöhret kazanırdı. Bu senaryo öyle bir verildi ki bağlamasını, sazını alan buraya koşuyordu" dedi.Candan, sözlerine şöyle devam etti: "Sinemamız bununla da kalmadı, bir de ünlü olmak için kadın solistlerin Unkapanı'nda müzik yapımcıları ile bir münasebete girmesine şahitlik etti. Ve bu, yapımcının içeceğine bir şeyler atıp kadını tuzağa düşürdüğü algısı ile empoze edildi. Öyle bir şey olur mu yahu? Bir ara geçmiş dönemlerde çalışmak için gelen kadın sanatçı adaylarına çaykahve ikram ettiğimizde 'Asla içmem' tepkisi ile karşılaşırdık. Ne kadar acı bir durum… Bunları filmlerde insanlara aşıladılar."