Hapisten çıkan güzellik kraliçesi Sibel Demiralp GÜNAYDIN'a konuştu: İçeride 2 defa bıçaklandım...

ÜSTÜ AÇIK MEZARLIKTA BANA GÜÇ VEREN TEK ŞEY MESLEĞİM OLDU
Mesleğinize devam etmeyi düşünüyor musunuz?
Hapishanede, o üstü açık o mezarlıkta
bir gün mesleğime en iyi şekilde devam
edeceğim düşüncesi beni güçlendirdi çünkü
ben bu hayatta en çok mesleğime aşığım
ve eskisinden çok daha iyi şekilde devam
edeceğim. Yıllarca içeride sessiz bir şekilde
bana yapılan yorumları okudum, dinledim...
Fakat benim bir ailemin ve bir iş kariyerimin
olduğu, gelecekte çocuklarımın olacağı düşünülmeden
konuşuldu. Kimsenin çıplak fotoğraflarını
çekmedim ve kimsenin kirli parasını
almadım. Amaç çok başkayken bambaşka
yerlere gitti çünkü bunu bana yaşatanlar bir
şekilde kendilerini aklayıp beni suçlu göstereceklerdi.
Çünkü zayıf ve kimsesiz olan,
korkan bendim. Kolay lokmaydım.
CEZAEVİNDE HER GÜN ÖLMEK İSTEDİM
Cezaevi süreciniz nasıl geçti?
Cezaevi süreci benim için her gün
bin kez ölmekti, defalarca ölmek,
intihar etmek istedim. Kimse
gerçeği görmese de mağdurken
suçlu damgası vurulması
en dayanılmazıydı. Cezaevi
sürecini kelimelerle anlatamam
çünkü yaşanan onca
acıya haksızlık olur. Manken
olduğum için içeride kıskanılıyordum.
Cezaevinde önce 6-7
kişi tarafından temizlik sopasıyla
dövüldüm, ardından
2 kez bıçaklandım ve hastaneye
kaldırıldım. Yaşadığım
kâbus cezaevinde de peşimi
bırakmadı.