‘Pandemi sonrası ilk seyahat edeceğimiz ülke kesinlikle Türkiye olacak’

Balkan ve Avrupa müzik piyasasının yeni fenomeni Hurricane grubu üyeleri Sanja Vucic, Ksenija Knezevic ve İvana Nikolic; ülkeleri Sırbistan'ı temsil ettikleri Eurovision 2021 öncesi GÜNAYDIN'a konuştu..."Bizim yaptığımız müziklerin Balkanlar'ın dışında, özellikle Türkiye'de de dinlenildiğinin farkındayız. Bu bizim için büyük bir memnuniyet ve başarı demek. Müziklerimizin farklı yerlerde dinlenmesinin en büyük sebebi; hareketli ve kulağa hoş gelen ritimlerden oluşması. Aynı zamanda Türklerin mantalitesi Sırplara çok benzediği, yani çok yakın olduğumuz için aynı müziklerden hoşlanmamız şaşırtıcı değil. Bir gün Türkiye'ye gidip orada sahne almak isteriz. Küçükken hepimiz İspanyol dizileri izlerdik ve bu şekilde İspanyolca öğrenirdik, şimdi de gençler Türk dizilerini takip ettiği için çoğu Türkçe öğrendi. Bense açıkçası hiç TV izlemiyorum, belki fazla boş zamanım olsa bir dizi takip ederdim.""Türkiye'ye bugüne kadar hiç gitmedim. Türkiye'yi sadece resimlerde gördüm ve bunun için gerçekten çok üzgünüm. İçinde olduğumuz pandeminin hızlıca geçeceğini ve en yakın zamanda Türkiye'ye de seyahat edebileceğimizi umuyorum. Gitmişken de sahne alırsak, hatta Türk bir şarkıcı ile işbirliğimiz de olursa çok güzel olur. Pandemiden sonra ziyaret edeceğim ilk ülke kesinlikle Türkiye olacak. Bu arada Eurovision'un resmi kanalında bulunan videomuz dünyanın dört bir yanında büyük beğeni topladı. Ben Türk halkı da dahil olmak üzere bizi takip eden herkese teşekkür ediyorum. Biz Eurovision'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye çok selam söylüyoruz.""Biz bu kadar başarı beklemiyorduk ama bu durumdan çok memnunuz. Hayalimiz daha da başarılı olmak. Hedefimiz dünya kariyerine ulaşmak. İstanbul'a henüz gitme fırsatım olmadı ama Türk dizilerini izleyince orada gördüğüm manzaraları çok beğeniyorum. İstanbul'u ziyaret etmek, hatta orada Can Yaman'ı görmek istiyorum. Sırbistan'da onun dizilerini izliyoruz. Çok yakışıklı bir adam, onun için her şeyi bırakıp her yere giderim."