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Giriş Tarihi: 20.5.2021 08:23 Son Güncelleme: 20.5.2021 09:20

Magazin Haberleri: ile ayrıldı mı? O hareketi söylentileri alevlendirdi…

Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? O hareketi söylentileri alevlendirdi…

Şarkıcı ile oyuncu sevgilisi ’ın ayrıldıkları iddiası magazin gündemine olarak düştü. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkilerini sürdüren Hadise ile Kaan Yıldırım’ın yeniden ayrıldığı gündemde. , ablası Hadise ile birlikte gittiği tatilinden yalnız döndü. Havalimanında objektiflere yansıyan Derya Açıkgöz'e ablası Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılıp ayrılmadığı soruldu.

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin bir kez daha ayrıldığı söylentileri gündeme bomba gibi düştü.

Ayaklıgazete'nin haberine göre; havalimanında gazetecilerle karşı karşıya kalan Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, ablası ile Kaan Yıldırım arasında yaşananlara dair soruları yanıtsız bırakarak, koşar adımlarla gazetecilerden uzaklaştı.

Bu durum, 'Derya Açıkgöz ayrılık iddialarını doğruladı' yorumunun yapılmasına neden oldu.

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım, son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor.

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM ÇİFTİ BAYRAMI AYRI GEÇİRDİLER
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekmiş ve bu durum dedikoduları güçlendirmişti.

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Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? O hareketi söylentileri alevlendirdi…
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